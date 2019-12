Eventi a Napoli di sabato 7 e domenica 8 dicembre: spiccano lo spettacolo dei comici di Made in Sud al teatro Cilea e Sanità Tà Tà.

Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi a Napoli, quello di sabato 7 e domenica 8 dicembre, ovvero il fine settimana dell’Immacolata. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano spettacolo e cultura: ecco alcune delle principali.

Teatro Cilea: ecco i comici di Made in Sud

Da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, i comici di Made in Sud (popolarissimo show di Rai 2) daranno spettacolo al Teatro Cilea. A guidare il pubblico, in una maratona di comicità, saranno i due conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta, mentre sul palcoscenico si alterneranno i tantissimi protagonisti del programma. Da Biagio Izzo a Mariano Bruno e gli Arteteca, passando per I Ditelo Voi, Francesco Paolantoni, Simone Schettino e Paolo Caiazzo, fino a Peppe Iodice, Matranga e Minafò e tanti altri artisti, saranno serate piene di gag, monologhi e tormentoni: risate assicurate per il pubblico.

Sanità Tà Tà: una notte di musica e cultura

Nella serata di domenica 8 dicembre, il rione Sanità sarà invaso da musica e performance artistiche con sei stage installati in vari punti del quartiere, da piazza Sanità fino a via Vergini o Palazzo Sanfelice. I palchi ospiteranno settanta musicisti ed artisti di strada, che offriranno alla città la loro musica e accompagneranno il pubblico in un tour tra le bellezze del rione e le botteghe dei commercianti. Tra i tantissimi artisti presenti, anche Francesco Da Vinci, Ivan Granatino e Giovanni Block. L’evento, fortemente voluto dalla III Municipalità di Napoli con il patrocinio della Fondazione di Comunità San Gennaro, rientra nel fitto programma di Voglia ‘e turna’, calendario degli eventi natalizi del Comune di Napoli.

Complesso di Sant’Anna dei Lombardi: concerto dell’Immacolata con Olga De Maio e Luca Lupoli

L’Associazione Culturale Noi per Napoli, in occasione delle prossime festività natalizie, presenterà il tradizionale Concerto dedicato a Maria Immacolata, in programma domenica 8 dicembre (ore 19.30). Nel Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, dopo una visita guidata alla splendida Sala Cinquecentesca del Vasari ed all’Ipogeo (con inizio alle 18.30), si esibiranno il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, entrambi artisti stabili del Teatro San Carlo, insieme all’altro tenore Lucio Lupoli. Con loro, tanti altri musicisti.

Edenlandia: ecco il Magic Christmas 2019

Il Natale 2019 a Napoli è il periodo più scintillante dell’anno è all’Edenlandia arriva il Magic Christmas 2019 con tanti appuntamenti. Babbo Natale e i suoi fedeli elfi, gli imperdibili Eddy e Elly (le mascotte del parco), i pupazzi di neve, i soldatini schiaccianoci e tante altre sorprese, sono i protagonisti del Natale dell’Edenlandia. Tanti gli appuntamenti che animeranno fino al 6 gennaio 2020 il parco di divertimenti più antico d’Italia. Ad accompagnare grandi e piccini i tradizionali e folkloristici zampognari, la magia delle bolle di sapone giganti, la banda di musicisti che suoneranno live le canzoni di natale e non solo e la colorata e scintillante Christmas Parade con le mascotte vestite a tema Natale e ancora tanti laboratori creativi: da “colora il tuo natale” per imparare a decorare le palline, a “ l’albero dei desideri” che invita i bambini a scrivere un sogno che vorrebbero si avverasse e ancora quello delle “ghirlande di carta”.

Teatro a Napoli 7-8 dicembre: “Primo amore” all’Arca’s e “Pera, pesca o albicocca?” al teatro Totò

Tantissimi gli appuntamenti a teatro, tra cui spicca Primo amore all’Arca’s Teatro. Lo spettacolo scritto da Angela Di Maso vedrà protagonisti Peppe Carosella e Silvana Vajo. Un uomo e una donna si sono dati appuntamento attraverso un sito di incontri online. Il dialogo tra i due personaggi scorre sul filo dell’ironia, del sarcasmo, di un apparente cinismo che lega lo spettatore e non lesina colpi di scena.

Al teatro Totò saranno invece di scena Davide Ferri, Rosario Minervini e Rosario Verde con lo spettacolo Pera, Pesca o Albicocca? Pasquale, insegnante di chimica e scienziato dilettante scopre un rimedio capace di frenare la caduta dei capelli rendendone addirittura possibile la loro ricrescita. Il metodo sembra funzionare, ma un clamoroso e devastante effetto collaterale cambierà in modo repentino la vita dei protagonisti della storia, scienziato compreso, dando il via ad una serie di esilaranti situazioni ad alto tasso di comicità.

Mostre a Napoli 7-8 dicembre: Mostra Internazionale del Presepe in via Tribunali

Folto anche il panorama delle mostre: da quella dedicata a Bud Spencer a Palazzo Reale (che terminerà proprio l’8 dicembre) ai 100 lupi di Liu Ruowang in piazza Municipio, passando per quelle su Joan Mirò al Pan ed Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta. Una piacevole novità tutta natalizia è rappresentata dalla Mostra Internazionale del Presepe, situata all’interno della chiesa di Sant’Angelo a Segno (via dei Tribunali 45).