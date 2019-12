Arriva il Concerto dell’Immacolata nel Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

L’Associazione Culturale “Noi per Napoli”, in occasione delle prossime festività natalizie, presenterà il tradizionale “Concerto dedicato a Maria Immacolata” in programma domenica 8 dicembre.

Tutto è pronto per il prossimo 8 dicembre alle ore 19.30, quando nel Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, dopo una visita guidata alla splendida Sala Cinquecentesca del Vasari ed all’Ipogeo (con inizio alle 18.30), l’ Associazione Culturale “Noi per Napoli”, in occasione delle prossime festività natalizie, presenterà il tradizionale “Concerto dedicato a Maria Immacolata”.

Uno spettacolo dalle grandi suggestioni musicali ed emotive con le melodie mariane più celebri e con le più famose note natalizie, raccontate attraverso le voci di autori laici e in lingua napoletana. Per tutti, un momento magico fatto di musica, canto e grandi emozioni con la finalità benefica di donare dei generi di prima necessità alla mensa dei senzatetto della Caritas di Santa Chiara, in Piazza del Gesù a Napoli.

Protagonisti del Concerto, saranno il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, entrambi artisti stabili del Teatro San Carlo, insieme all’altro tenore Lucio Lupoli. Tra i musicisti presenti, vi saranno Nataliya Apolenskaja al pianoforte che accompagnerà i cantanti lirici nelle varie esecuzioni (divise tra una serie di autori come Caccini, Durante, Adam, Schubert, Verdi, Mascagni e Franck) ed ancora, il pianista solista Sebastiano Brusco alle prese con Beethoven, Schubert e Listz e gli attori Bruno Caricchia ed Eleonora Migliaccio.

Arricchita dagli interventi e dalla narrazione del giornalista e storico, Giuseppe Giorgio, la serata realizzata in seno alla rassegna “Luoghi storici e musica” si propone di valorizzare i tesori del nostro patrimonio storico artistico, promuovendo la conoscenza storica abbinata alla musica ed al Bel Canto.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione e con il Patrocinio Morale dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania. Dopo il “Concerto dell’ Immacolata” nel complesso di Sant’Anna dei Lombardi, tutti gli artisti al completo, il primo gennaio 2020, giungeranno come di consueto nello storico Teatro Delle Palme, dove in compagnia di tanti altri interpreti e musicisti e di un beniamino del pubblico teatrale e cinematografico come l’attore Giacomo Rizzo, presenteranno il loro consueto ed appassionante “Concerto di Capodanno”.