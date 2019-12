Arca’s Teatro di Napoli: dal 6 all’8 dicembre in scena Primo Amore (spettacolo teatrale scritto da Angela Di Maso, che vedrà protagonisti Peppe Carosella e Silvana Vajo).

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, all’Arca’s Teatro di Napoli sarà in scena Primo Amore, spettacolo scritto da Angela Di Maso, che vedrà protagonisti Peppe Carosella e Silvana Vajo.

Un uomo e una donna si sono dati appuntamento attraverso un sito di incontri online. Il dialogo tra i due personaggi scorre sul filo dell’ironia, del sarcasmo, di un apparente cinismo che lega lo spettatore e non lesina colpi di scena. Siamo di fronte ad un teatro dell’eccesso e dell’iperbole sia nella forma che nel contenuto. Nella pièce non sono tanto i fatti, per quanto esagerati o dilatati a dismisura, a essere importanti e determinanti, quanto piuttosto il sottile, perfido sentimento-involucro, dentro cui sono trasmessi e veicolati gli spettatori. Un teatro che turba, colpisce forte, che capovolge gli stereotipi sui sentimenti e i rapporti interpersonali, che vuole smuovere le coscienze altrui e mostrare all’altro chi davvero sia al di là dei tanti infingimenti.

Si indaga e si smaschera la parte più segreta, più indicibile del sé, fino a portarlo alla sua piena consapevolezza, con un linguaggio aspro, strumentale al racconto dei fatti, a volte anche dolorosi.

PRIMO AMORE con Peppe Carosella e Silvana Vajo, regia Peppe Carosella