Eventi a Napoli nel lungo weekend dal 28 aprile al 1° maggio, tutti gli appuntamenti

Tutti gli eventi a Napoli nelle giornate di venerdì 28, sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì primo maggio. Tra i principali appuntamenti spiccano varie mostre e il Comicon Napoli.

Venerdì 28, sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì primo maggio sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere nel capoluogo campano. Da non dimenticare le sagre in Campania.

Comicon 2023, al via la più grande edizione di sempre

Inizia oggi 28 aprile la XXIII edizione di COMICON Napoli – International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare. Quattro giorni di fumetti, cinema e serie tv, videogiochi e giochi e molto altro. Tra gli ospiti più attesi venerdì 28 aprile, il Magister Giorgio Cavazzano, la poster artist Mirka Andolfo, i The Jackal, il cast di Mare fuori, John Romero, Pu Liu.

Tantissimi gli eventi in programma.

INFORMAZIONI UTILI

Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 10:00 alle 19:00 in ognuno dei quattro giorni. E’ stato garantito il regolare servizio dei trasporti ANM – Cumana EAV e Linea 1 RFI con richiesta anche di corse più frequenti negli orari di punta di arrivo e di conclusione della manifestazione.

Vedi Napoli e poi mangia: al via la rassegna per scoprire la città tra musica, degustazioni e racconti

L’obiettivo della rassegna è quello di far conoscere l’identità di Napoli a partire dal suo patrimonio alimentare, ma anche la storia e la cultura della città, unendo la teoria e la pratica, le curiosità e gli aneddoti su pietanze tipiche della cucina partenopea.

Il programma della rassegna.

Dal 7 aprile al 7 maggio, la rassegna arriverà al centro storico (Monastero di Santa Maria in Gerusalemme detto l’Atrio delle Trentatrè, Domus Ars e Hotel Real Orto Botanico), a Napoli est (Parrocchia San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio) e a Napoli ovest (Terme di Agnano).

Al Museo Nazionale di Napoli (MANN) la mostra “Picasso e l’antico”

In una affollata conferenza stampa presso il Museo Archeologico di Napoli, sono stati presentati ben quarantatré lavori di Picasso, messi a confronto principalmente con le sculture Farnese e i dipinti da Pompei nella mostra “Picasso e l’antico”, che si potrà visitare dal 5 aprile al 27 agosto 2023.

Arriva a Napoli la mostra Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale “Van Gogh: The Immersive Experience” fa tappa a Napoli dal 2 gennaio al 30 aprile, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di recenti e importanti restauri, nel cuore del centro storico della città. La mostra multimediale, rinnovata secondo i più attuali aggiornamenti tecnologici nel campo delle mostre immersive, festeggia i 170 anni dalla nascita del geniale artista.

Il cuore dell’esposizione è una stanza in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

Al MANN di Napoli la mostra evento “LUCIO DALLA. Il sogno di essere napoletano”

Lucio Dalla e Napoli, una grande passione d’amore che arriva da lontano. Inevitabile celebrarlo nel giorno del suo 80° compleanno con la grande mostra-evento ribattezzata per l’occasione “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” dedicata all’imprevedibile genio umano e musicale, che sarà realizzata fino al 25 giugno 2023 al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

A Palazzo Reale di Napoli in mostra le opere di Caravaggio

È stata inaugurata la mostra Dialoghi intorno a Caravaggio (16 marzo – 9 maggio 2023), allestita nella Galleria del Genovese al Palazzo Reale di Napoli.

La mostra, è stata curata dai direttori dei due musei citati, Mario Epifani e Sylvain Bellenger, ed espone 15 opere negli storici ambienti di collegamento tra il Palazzo e il Teatro di San Carlo, con due importanti novità qui di seguito specificate.

16 marzo–9 maggio 2023

a cura di Mario Epifani e Sylvain Bellenger

Galleria del Genovese

Orario: 9.00-20.00

(ultimo ingresso ore 19.00, chiuso il mercoledì)

Ingresso: incluso nel biglietto dell’Appartamento Storico

intero euro 10,00 /ridotto euro 2,00

A Napoli ‘Space Art Selfie Museum’ al Complesso di San Domenico Maggiore

Space Art: Dall’autoritratto…al Selfie, è questo il claim della mostra che dal 24 Marzo al 30 Aprile 2023 porterà presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, tutte le emozioni legate all’evoluzione della fotografia nell’era moderna. Da Aristotele che scrutava il cammino della luce attraverso un foro, ai selfie in bagno. Quando si dice l’evoluzione della specie!

Il biglietto dà diritto ad una visita di circa due ore. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30 ed il sabato, la domenica e i festivi dalle 9.30 alle 21.30. Per visitare e scattare le foto delle tante installazioni realizzate, i visitatori potranno acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria del museo. Il costo del biglietto per gli adulti è di 13 euro. Ridotto studenti 11 euro, under 18, 9 euro mentre per i bambini al di sotto dei 5 anni l’ ingresso è gratuito. Sconti e prezzi speciali per le comitive e le scuole.

Maradona, il Genio Ribelle: la mostra a Pompei per raccontare il campione argentino

Foto, cimeli e testimonianze dei sette anni di magie calcistiche (e non solo) del Pibe de oro all’ombra del Vesuvio saranno al centro della mostra “Maradona, il genio ribelle” in programma a Pompei, dal 1° aprile al 9 giugno 2023 presso il Museo Temporaneo di Palazzo De Fusco, in piazza Bartolo Longo. Ingresso gratuito.

Città della Scienza, un lungo weekend dedicato all’astronomia

Città della Scienza festeggia la Giornata mondiale dell’Astronomia con attività, spettacoli e visite speciali interamente dedicate all’Universo! Con laboratori interattivi per le diverse fasce d’età, i più piccini intraprenderanno un viaggio narrato tra le costellazioni del cielo del Nord e i miti che suggellano amicizie senza fine; mentre i più grandi scopriranno quali sono i materiali con cui vengono costruite le navicelle spaziali e si cimenteranno nella creazione di un videogioco per salvarne una dagli attacchi degli asteroidi!

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma:

Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, Spazio al Futuro

Programma completo a Città della Scienza