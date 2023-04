Città della Scienza, un lungo weekend dedicato all’astronomia: il programma completo

Città della Scienza festeggia la Giornata mondiale dell’Astronomia con attività, spettacoli e visite speciali interamente dedicate all’Universo!

Città della Scienza festeggia la Giornata mondiale dell’Astronomia con attività, spettacoli e visite speciali interamente dedicate all’Universo! Con laboratori interattivi per le diverse fasce d’età, i più piccini intraprenderanno un viaggio narrato tra le costellazioni del cielo del Nord e i miti che suggellano amicizie senza fine; mentre i più grandi scopriranno quali sono i materiali con cui vengono costruite le navicelle spaziali e si cimenteranno nella creazione di un videogioco per salvarne una dagli attacchi degli asteroidi!

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma:

Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, Spazio al Futuro

Programma completo a Città della Scienza:

Storie del Cielo

Molti di noi distinguono un cipresso da una quercia, un passero da un pulcino ma solo in pochi riconoscono una stella da un’altra. Questo laboratorio in fiaba aiuterà i più piccoli a guardare il cielo notturno come se fosse un grande libro illustrato e a creare le proprie costellazioni.

LABORATORIO IN FIABA

Esterno Open Lab

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Ore: 11.00, 14.00

Orion verso la Luna

Orion è una navicella spaziale lanciata dal Kennedy Space Center in Florida perché compia le sue missioni da e per la Luna. Ma di cosa sono fatte le navicelle spaziali e perché? Utilizzando un set di differenti materiali dell’Agenzia Spaziale Europea investigheremo quali proprietà fisiche vengono sfruttate nella realizzazione delle diverse parti di un velivolo spaziale come lo spacecraft Orion.

Con: ESA Spacecraft Materials Kit

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Ore: 10.30, 14.30

Asteroids Wars

Siamo in pieno sistema Solare, nella turbolenta zona tra Marte e Giove, e i cosiddetti corpi minori, asteroidi e comete, rischiano di distruggere la nostra navicella! In questo laboratorio utilizzeremo le basi del coding per creare un avvincente videogioco il cui obiettivo sarà proprio quello di salvare una navicella spaziale durante il suo viaggio nella fascia degli asteroidi.

VIDEOGAMING LAB

AULA C

Durata: 45 minuti

Target: dai 11 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Ore: 11.30, 15.30

Focus sul Sole

Osservazione del Sole, con l’ausilio di un telescopio solare in H-alpha capace di mostrare dettagli unici della cromosfera. L’attività osservativa sarà accompagnata da spiegazioni volte ad accrescere le conoscenze del grande pubblico in merito alla nostra stella.

Con: Passione Astronomia

Per tutti

Piazza della Musica

SOLO 29 e 30 aprile

11:00-16:00

Visite guidate MOSTRA_SPAZIO AL FUTURO

Moltissimi appuntamenti per visitare in compagnia delle nostre guide la mostra “Spazio (al Futuro)”. In particolare, i visitatori potranno conoscere l’origine e la storia della nostra Galassia, i contributi che le esplorazioni spaziali hanno apportato nello studio dell’Universo, le possibilità di abitare su altri pianeti o satelliti, le ricerche sulla presenza di vita extraterrestre e le prospettive future della ricerca aerospaziale.

Per tutti

Ore: 10.30, 12.30, 14.30, 16.00

Live show al Planetario

Durante gli spettacoli live il planetario si trasforma in una gigantesca navicella spaziale che ci permette di sorvolare mondi diversi fisicamente e chimicamente dal nostro pianeta ma anche di osservare il cielo sopra le nostre teste molto più da vicino alla scoperta delle meraviglie che popolano le notti, non tralasciando qualche racconto mitologico connesso. Non ti resta che scegliere la destinazione, sederti e partire per la tua missione!

Per tutti

Ore:

09.15 Robot Explorer

10.00 LIVE Esploriamo il sistema solare

10.45 LIVE IL Cielo del mese

11.30 LIVE Esploriamo il sistema solare

12.15 LIVE IL Cielo del mese

13.00 Robot Explorer

14.00 LIVE IL Cielo del mese

14.45 Dalla Terra all’universo

15.30 LIVE Esploriamo il sistema solare

16.15 Robot Explorer

Il Sole e le altre stelle (29 aprile)

Una breve odissea che racconta la storia del sole declinandone la genealogia e spiegando quale legame sottende tra essa e la vita sul nostro pianeta e gli effetti delle radiazioni sulla salute degli astronauti.

con Passione Astronomia

15:30

City Nature Challenge 2023

Un parco pubblico, un giardino, un prato, un orto, un terrazzo e uno smartphone, assieme a tanta voglia di mettersi in gioco: sono questi gli elementi che – dal 28 aprile al 1 maggio 2023, grazie a City Nature Challenge – trasformeranno i cittadini di Napoli e provincia in veri e propri cittadini-scienziati. Partecipa alla challenge scattando quante più foto possibili di qualsiasi tipo di specie vivente che vedi durante la visita a Città della Scienza e, utilizzando l’applicazione Inaturalist, caricale e condividi le tue osservazioni. Sarà la tua città a vincere la sfida? I risultati saranno annunciati Lunedì 8 Maggio!

INTERACTIVE LAB

Giardino

Target: per tutti

Ore: 10.30, 12.00, 14.00, 15.30