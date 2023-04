Comicon Napoli 2023, è sold out con 120mila presenze. Programma e informazioni utili

Comicon Napoli 2023: Quattro giorni di Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian Village, Musica, Cosplay, Kids, Neverland. Attesa una novità che riguarda la serie tv Mare Fuori.

A pochi giorni dall’inizio della XXIII edizione di COMICON Napoli – International Pop Culture Festival stamattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della rassegna dedicata al mondo dei fumetti. E’ ledizione più grande di sempre per aree occupate, espositori presenti e visitatori attesi. Tra i primi cinque festival di settore a livello europeo, COMICON Napoli si svolgerà da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio, come sempre con un nucleo centrale alla Mostra d’Oltremare ed eventi e mostre diffuse in città.

Oltre 350 eventi in programma, con più di 300 ospiti provenienti da tre continenti. Tutti i padiglioni fieristici e tutte le aree scoperte della Mostra d’Oltremare saranno utilizzati da COMICON, in aggiunta al Teatro Mediterraneo da 850 posti, e all’Arena Flegrea con i suoi circa 6.000 posti.

La XXIII edizione di COMICON arriva con un programma ricchissimo per tutte le aree tematiche: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian Village, Musica, Cosplay, Kids, Neverland e tanto gusto negli spazi food tematizzati con PizzaCon e l’Asian Food Garden. Tra gli ospiti e gli eventi più attesi: il magister Giorgio Cavazzano e la poster artist Mirka Andolfo; l’evento di anteprima dedicato a Fast X, decimo film della saga Fast & Furious; i The Jackal con la serie Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget; il Transformer Optimus Prime che sarà voce ufficiale del festival; l’anteprima internazionale di The First Slam Dunk; l’incontro con Pu Liu, Game Director del videogioco dei record League of Legends; John Romero, il padre di tutti i first person shooter dialogherà con Cydonia; David Fox, celebre game designer, storico membro fondatore di LucasArts e programmatore leader del più recente Monkey Island. E ancora: i concerti, tra cui quello con Cristina D’Avena; il Megadungeon nell’area Giochi, una mappa collaborativa di quasi 10 metri per la creazione di uno dei dungeon più grandi mai creati. Tanti, tantissimi ospiti, tra cui: Zerocalcare, Fumettibrutti, Milo Manara, Sio, Lillo, Daniel Warren Johnson, Brian Azzarello, Miki Yoshikawa, Aki Irie, Valerio Mastandrea, Caparezza, Victor Perez, Tetsuro Shimaguchi, Linton Johnson, Gipi, Simone Bianchi, Maurizio De Giovanni, Federico Zampaglione, Zuzu, Iginio Straffi, Adrian Fartade, gli Slim Dogs, Sethu, Pow3r e molti altri ancora.

Per il 2023 COMICON conferma le sue peculiari caratteristiche: coniugare un grande evento pop con una straordinaria proposta contenutistica di qualità; contaminare esperienze artistiche e talenti dei nostri territori con il mercato internazionale; creare dialogo crossmediale e multigenerazionale; attivare reti e network per valorizzare la creatività e diffondere arte e cultura.

Come negli ultimi quattro anni, COMICON fruisce del sostegno e della collaborazione della Regione Campania e, anche quest’anno, ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Napoli. Nel 2023, per la prima volta, COMICON si estende dal 23 al 25 giugno con COMICON Bergamo, parte del programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023.

IL POSTER DI COMICON

Tanti i grandi nomi che affollano il programma di COMICON. Si parte con Mirka Andolfo, che ha realizzato il manifesto del festival. Fumettista e scrittrice, pubblicata in oltre 28 paesi nel mondo, si è aggiudicata il prestigioso Harvey Award. Le sue produzioni originali come autrice unica SACRO/PROFANO, CONTRONATURA, MERCY, e SWEET PAPRIKA sono tra le serie a fumetti di maggior successo degli ultimi anni in Italia e nel mondo, con oltre 850.000 copie vendute all’attivo. Nel 2020 è stata la prima artista italiana a lavorare come autore unico per DC Comics, scrivendo e disegnando un’avventura per l’antologia Harley Quinn Black+White+Red. Ha scritto e/o disegnato avventure per Marvel, Boom! Studios, Dynamite, The Walt Disney Company ed Éditions Glénat.

IL MAGISTER GIORGIO CAVAZZANO

A ricoprire il prestigioso e immancabile ruolo di Magister è Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri e innovativi disegnatori al mondo, tradotto in tutto il mondo per i suoi capolavori legati all’universo Disney ma noto anche per serie umoristiche come Altai & Jonson, creata con Tiziano Sclavi. Cavazzano sarà protagonista della mostra personale Galassia Cavazzano. I mondi elastici di Giorgio Cavazzano, che ne ripercorre la carriera di eclettico creatore di universi in bilico fra realismo e deformazione plastica, con tavole originali, materiali pubblicitari, opere inedite, oggetti, disegni e fotografie. Come sempre, il Magister di COMICON curerà una serie di attività culturali all’interno del programma del festival, fra cui una seconda mostra da lui curata, Cavazzano presenta: 6 pezzi (poco) facili. Sei talenti per il fumetto italiano, e incontri inediti con Lello Arena, Vincenzo Mollica, Lillo, Barbara Canepa, Mirka Andolfo. Cavazzano ha anche realizzato la copertina variant di Topolino, omaggio esclusivo dedicato alle forti emozioni calcistiche che la città di Napoli sta attualmente vivendo grazie ai successi della propria squadra del cuore.

FUMETTO: OSPITI ED EVENTI

E sempre per l’Area Fumetto arriveranno gli statunitensi Brian Azzarello e Daniel Warren Johnson, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore tra le firme più amate del fumetto americano del decennio, pluricandidati agli Eisner Awards; sempre dagli USA sarà collegato da remoto Jim Lee, fumettista, scrittore ed editore di fama mondiale, nonché editore e direttore creativo della DC, che interverrà negli incontri dedicati alla mostra a lui dedicata, Jim Lee. The Italian Way, e alla serie a fumetti Batman: Europa; l’illustratore belga Brecht Vandenbroucke, creatore di Shady, uno dei protagonisti più spiazzanti del fumetto umoristico degli ultimi anni, e ancora quattro autori punto di riferimento dell’editoria: Sio, Dado, Fraffrog e Keison che riveleranno in anteprima il nuovo magazine della casa editrice e studio creativo di fumetto e animazione GIGACIAO; Simone Bianchi, disegnatore per DC Comics e poi in esclusiva con Marvel.

Direttamente dal Giappone arrivano la fumettista Miki Yoshikawa – che torna in Italia dopo 10 anni in occasione dell’uscita della sua nuova opera, A Couple of Cuckoos – e la mangaka Aki Irie che presenterà la sua nuova opera Nuvole e Nord-ovest e sarà protagonista di una mostra.

E ancora, saranno a COMICON: Zerocalcare, Milo Manara, Gipi, Fumettibrutti, Barbara Canepa, Danijel Žeželj, Tony Sandoval, Reinhard Kleist, Iginio Straffi, Lillo, Tanino Liberatore, Manuele Fior e molti altri. Numerosi i grandi incontri, come gli speciali dialoghi “incrociati” sulle reciproche esperienze e collaborazioni tra il fumettista Gipi e l’attore Valerio Mastandrea; tra il cantautore Caparezza e il disegnatore Simone Bianchi; tra i due mattatori del fumetto Zerocalcare e Giacomo “Keison” Bevilacqua; l’amicale “reunion” internazionale con i protagonisti dei comics Jim Lee, Brian Azzarello, Giuseppe Camuncoli, Matteo Casali; l’anteprima mondiale dell’adattamento del Nome della Rosa di Milo Manara; il ritorno insieme di Giorgio Cavazzano con Lello Arena e Vincenzo Mollica; il confronto tra la fumettista Zuzu e l’artista Brecht Vanderbroucke.

PREMI DEL PALMARÈS UFFICIALE DI COMICON 2023

Tornano i Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON 2023 che quest’anno verranno assegnati sabato 29 aprile, alle 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. La Giuria che decreterà i vincitori sarà composta dalla fumettista Barbara Canepa (Presidente), dal musicista Caparezza, dalla critica e curatrice d’arte Elettra Stamboulis, dal cantante dei Negrita Pau e dall’attore e regista Valerio Mastandrea. Dieci le categorie competitive divise tra Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

LE MOSTRE

Come ogni anno, COMICON scende in campo con un’ampia proposta di mostre dedicate al Fumetto. Saranno sedici i percorsi espositivi visitabili alla Mostra d’Oltremare (dal 28 aprile al 1 maggio) e in altre numerose sedi distribuite sul territorio napoletano grazie alla rassegna COMIC(ON) OFF. Tra le principali esposizioni alla Mostra d’Oltremare: I mondi elastici di Giorgio Cavazzano, Jim Lee – The Italian Way, Simone Bianchi. La musica dei corpi, Luca Boschi. Funambolo dell’editoria di fumetto, Brecht Vandenbroucke. Shady stories, Paesaggi e mondi magici di Aki Irie, Cavazzano presenta: 6 pezzi (poco) facili, Odio tutti! Fumetti demotivazionali per sorridere meno, Le fiabe nel fumetto erotico italiano.

Per il programma COMIC(ON) OFF non mancheranno le mostre in collaborazione con Instituto Cervantes, Institut Français Napoli, Goethe – Institut Napoli, Museo Darwin-Dohrn – Napoli, Archivio di Stato di Napoli, Galleria HDE. Infine, quest’anno il Premio COMICON alla carriera va ad Aldo Di Gennaro, fumettista e illustratore noto, tra gli altri, per i suoi lavori con il Corriere dei Piccoli e il Corriere dei Ragazzi, i periodici del gruppo Rizzoli e con Sergio Bonelli Editore – che sarà protagonista di una mostra che omaggerà i suoi oltre sessant’anni di lavoro.

CINEMA E SERIE TV

È ricco di anteprime, proiezioni, ospiti e incontri il programma Cinema e Serie TV Si parte a tutta velocità con Fast X: il decimo film della saga Fast & Furious che ha consacrato Vin Diesel nei panni di Dom Toretto, sbarca a Napoli con un contenuto inedito, in anteprima mondiale, che svelerà le prime curiosità sulla pellicola. E se la stazza di Dom Toretto non basta, ecco che arriva Optimus Prime: il leader degli Autobot di Transformers prenderà il controllo degli altoparlanti della Mostra d’Oltremare e si occuperà di comunicare al pubblico gli annunci più importanti del festival. Gli appassionati di anime non resteranno a bocca asciutta grazie all’incredibile anteprima assoluta in Europa e in Occidente di 15 minuti dell’attesissimo film The First Slam Dunk, tratto dal manga di Takehiko Inoue, che sarà preceduta da un talk con CavernadiPlatone e Sommobuta, con la partecipazione straordinaria del campione di basket Linton Johnson. Segue una gustosa serie di anticipazioni targate Crunchyroll: l’inizio del gran finale de L’attacco dei giganti, una proiezione speciale di The Quintessential Quintuplets Movie, la serie calcistica Blue Lock, episodi in anteprima di Chainsaw Man e di A Couple of Cuckoos (con l’autrice Miki Yoshikawa). Dal fronte serie tv arrivano i The Jackal con le prime immagini di Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget e i protagonisti di Shake, che incontreranno il pubblico di COMICON. Immancabile al festival un’iniezione di horror con l’anteprima di Terrifier 2 introdotta da Federico Zampaglione, gli Slim Dogs e Manlio Gomarasca. Si resta nell’oscuro con l’anteprima dello spiazzante documentario Lynch/OZ, che sarà presentato da Fumettibrutti, Eolo Perfido, Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana. Tra gli eventi legati all’animazione, per gli adulti ci sarà l’anteprima del film Unicorn Wars e per i più giovani l’evento dedicato alla serie animata Dragonero. I paladini e l’anteprima di Maurice, già celebrato al Sundance Festival.

Edizione ricca anche in celebrazioni, questa, con i cinquant’anni de I 3 dell’Operazione Drago (Enter the dragon) – che sarà presentato in anteprima in versione restaurata – e i vent’anni di Kill Bill vol. 1 con la prestigiosa partecipazione di Tetsuro Shimaguchi, coreografo della scena degli 88 Folli. Spazio alla fantascienza con l’evento speciale legato a Hunger Games. La ballata dell’usignolo e del serpente, prequel di una delle saghe blockbuster dell’ultimo decennio. Infine, ancora un’anteprima europea dedicata ad alcuni classici dell’animazione e la presentazione del cortometraggio Nostos firmato Slim Dogs.

COMICON celebrerà infine i segreti degli effetti speciali e dell’animazione ce li racconteranno gli esperti italiani di EDI Effetti Digitali Italiani, Alps e Palantir, ASIFA e MAD, ma anche uno dei più apprezzati professionisti internazionali nel mondo degli Effetti Visivi, pluripremiato regista e VFX Supervisor, come Victor Perez, che terrà una masterclass a cura del MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo. Questi incontri faranno da corollario alla nascita del primo Comicon VFX/Animation Hub, uno spazio in cui i giovani talenti potranno incontrare grandi aziende italiane nel campo della grafica, degli effetti speciali e dell’animazione, che saranno al Comicon per fare recruiting, portfolio review e associazionismo.

VIDEOGAME

A COMICON Napoli panel e tornei con i protagonisti del settore videogiochi, pronti a raccontare, raccontandosi, i mille aspetti del gaming. Tra gli highlight del programma, la sala HyperStage inaugurerà dedicandosi allo sviluppo dei videogiochi in Italia, con casi esemplari come Terminator, Entroria: the Last Song e Slap and Beans 2, e con la partecipazione di Alessandro Pedersoli, nipote del grande Bud Spencer e ispiratore del gioco a lui dedicato. Sul palco arriveranno poi Mario + Rabbids (Sparks of Hope), gioielli della nostra produzione (firmati Ubisoft Milano), presentati da chi li ha realizzati, insieme al profeta a 8bit Kenobit.

Non è un caso che Red Bull abbia scelto Comicon per il kick off di Indie Forge, l’iniziativa che tradizionalmente mette le ali ai giovani sviluppatori. Men che meno è casuale che sull’HyperStage si celebri l’attesissima declinazione in pixel del bonelliano Dragonero – con nientemeno che Luca Enoch a raccontarla – ma anche quella di Goldrake – lacrime di gioia ogni generazione. Il decennale italiano di League of Legends, colonna dell’esport mondiale, sarà celebrato con il suo game director, Pu Liu, affiancato da Carlo Barone (Brand Manager Riot Games), Terenas e Paolo Cannone, altri due eroi dell’epica di casa Riot. E che dire di sua maestà John Romero? Il padre di tutti i first person shooter dialogherà con Cydonia.

In quattro giorni, il videogioco diventerà occasione per parlare di esplorazione spaziale (con Adrian Fartade), di inclusività (con Nennella Esposito a chiacchierare con le protagoniste del videogioco visto in tutte le sue declinazioni, da Ckibe a Violet, da La Vica a Fortuna Imperatore), di professionismo e professionalità (con pro player come Elena Coriale, Riccardo Reynor Romiti e Marco Ragusa), dell’eterno ritorno di Commodore – il marchio di un’epoca ben lontana dal tramontare, lo conferma Roberto Recchioni. E chi volesse una pausa dai meravigliosi racconti (grafici) di David Fox (Monkey Island e la produzione LucasArts vi dicono niente?), non sarebbe accontentato; dopo di lui, sul palco arriverà il nuovo capitolo della leggendaria saga di Zelda: Tears of the Kingdom farà sfoggio di sé raccontato in anteprima da Sabaku No Maiku (sì, proprio Sabaku), Cydonia e Terenas. Solo la magia potrebbe stupire, a quel punto: ecco perché sull’HyperStage arriveranno Hogwarts Legacy e St3pny, poi LRNZ a interrogare l’intelligenza artificiale e quindi un epilogo potente: Pow3R tornerà dai suoi adepti partenopei. Si giocherà. In tutti i sensi lo si intenda.

GIOCO DA TAVOLO, DI RUOLO E CARD GAMES

Non solo Videogiochi a COMICON, per gli appassionati di gioco “analogico” da tavolo e gioco di ruolo, arriva “L’Officina del Gioco”, un’area ideata in collaborazione con Cosmic Group che permetterà ai visitatori di scoprire il mondo della pittura di miniature ed assemblaggio di modellini grazie alla presenza di istruttori esperti che metteranno a disposizione materiali e supporto per dare vita al proprio personaggio preferito o al Gundam che si è sempre desiderato avere!

Le miniature potranno essere subito utilizzate per affrontare le avventure dei giochi di ruolo o in scatola presenti nella zona del Megadungeon, dove una mappa di quasi 10 metri aspetterà tutti gli “intrepidi” che vorranno dare il loro contributo, pennarelli alla mano, nella creazione di uno dei dungeon più grandi mai creati!

Grazie a giochi a tema ed avventure di giochi di ruolo saranno poi disponibili numerosi tavoli sui quali sia i giocatori esperti sia i semplici curiosi potranno passare appassionanti ore di gioco! Per i più intrepidi sarà anche possibile affrontare l’avventura con tre ospiti d’eccezione! Andrea Rossi “Master of Master”, Nicola De Gobbis e Mattia “Matt Aster” Ceniti che in ogni giorno della manifestazione organizzeranno delle esclusive sessioni di gioco di ruolo ideate appositamente per COMICON!

Per gli amanti del mondo dei giochi da tavolo tornano inoltre i grandi tornei a COMICON 2023. Un’area del padiglione dedicata alle competizioni vedrà alternarsi nelle giornate di sabato e domenica serrate competizioni organizzate con Giochi Uniti, Ghenos Games, Dv Games ed Asmodee dedicate sia ai giochi strategici più amati sia ai giochi di abilità più appassionanti. Esperti ma anche i semplici curiosi avranno la possibilità di sfidarsi a Bang!, Carcassonne, Catan, Klask e Challengers! con premi e la possibilità per i vincitori di accedere alle finali dei tornei nazionali ed internazionali!

Gli appassionati del mondo dei giochi di carte collezionabili avranno un’area completamente dedicata al loro hobby e potranno assistere nella giornata di domenica ad un evento unico! In collaborazione con CardGame-Club! e con la presenza dei creator Tuberanza, Blaziken68 e JosephTheGamer verrà aperto un rarissimo box “EX Deoxys” del gioco di carte Pokémon. Un box di carte dal valore di più di 20.000€ all’interno del quale potrebbero nascondersi dei veri e propri tesori ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.

Durante i quattro giorni di manifestazione saranno numerosi i creator che si alterneranno in panel sul palco della Sala Mordor e negli stand per attività di meet & greet! Potrete incontrare Davide Masella, Fierik e Federic pronti ad una sfida per determinare quale sia il trading card game migliore sul mercato e proprio il Federic Store ed il suo gruppo di collezionisti sarà protagonista di numerosi interventi e sessioni di meet&greet con la presenza di Federic, Dlarzz, Poketonx e Dario Moccia.

Anche gli appassionati dei giochi di ruolo potranno trovare numerosi contenuti a loro dedicati all’interno del padiglione Gioco! Oltre ai tavoli allestiti nell’area Megadungeon saranno disponibili sessioni di gioco per esperti e neofiti sia nell’area Ludoteca sia presso i numerosi espositori presenti alla manifestazione; inoltre, anche per l’edizione COMICON 2023, saranno presenti come ospiti d’eccezione gli INNTALE per incontrare il loro pubblico e presentare Domenica 30/04 in un evento esclusivo all’interno dell’Auditorium la seconda stagione di Navigavia rivelando per la prima volta al pubblico tutti i contenuti e rispondere a domande e curiosità dei loro fan! Kurolily, Gianandrea Muià, Bicho Cobarde, Zio Gabrio e Luca Occhi saranno anche protagonisti di vari talk nella sala Mordor tutti i giorni della manifestazione, per raccontare le loro esperienze e presentare nuovi progetti. Ed il grande spettacolo dei gdr arriverà anche sull’originale palco Ring di COMICON con due sessioni di gioco uniche e spettacolari, gestite da due dei master più amati dai giocatori di ruolo! Nicola De Gobbis e Mattia Ceniti faranno sedere al tavolo ed intraprendere incredibili avventure con ospiti d’eccezione, alcuni mai visti prima in una partita di gioco dal vivo!

I giochi presentati in anteprima a COMICON non si fermano ed allo stand di CRANIO CREATION sarà possibile trovare Murder Party Pocket, il nuovo gioco a tema investigativo creato in collaborazione con lo scrittore Maurizio De Giovanni che ha prestato la sua penna ed il suo personaggio più iconico, il commissario Ricciardi, al mondo del gioco rendendolo un vero emblema della crossmedialità, in grado di spaziare dalla letteratura alle serie TV al fumetto, sino all’universo del gioco di società. I visitatori di COMICON potranno anche incontrare Maurizio de Giovanni nella giornata di lunedì 1 Maggio sul palco della Sala Mordor. Per chi vuole invece provare l’esperienza di una sessione di gioco direttamente con chi ha contribuito a creare il prodotto allo stand ASMODEE sarà possibile giocare per la prima volta a MARVEL UNITED X-MEN di CMON con uno dei suoi creatori, Andrea Chiarvesio, ed uno dei suoi illustratori: Lorenzo Magalotti.

Per i veri “pro” del mondo del gioco e per tutti coloro che aspirano a poter lavorare come autori o illustratori nel mondo del gioco “analogico” tornano due appuntamenti unici nel loro genere! Per tutti gli aspiranti autori sarà infatti presente la seconda edizione dell’Italian Game Jam, in collaborazione con Tambù, l’unico evento dedicato ai game designer in grado di portare in tre giorni di serrato confronto un’idea “dal sogno allo scaffale” e permettere al vincitore della competizione di vedere pubblicato, distribuito e venduto il proprio gioco. Giudici d’eccezione dell’edizione 2023 saranno cinque esperti che spaziano dall’area del game design con Andrea Chiarvesio e Dario Massa al mondo dell’imprenditoria con Lorenzo Tucci Sorrentino e Davide Lo Presti, fino a figure del giornalismo con Mauro Monti. Per gli artisti che invece vogliono trovare una professione nel mondo dell’illustrazione di giochi da tavolo e di ruolo arriva la portfolio review organizzata dall’Associazione Autori di Immagini (AI) con sessioni di reviews completamente dedicate al mondo del gioco “analogico”!

ASIAN VILLAGE

Da quest’anno l’amatissimo Asian Village oltre ai propri spazi e alla Sala Hiroba si estende fino ai due palchi esterni, il Music Dojo e l’Arena Flegrea, dialoga con le aree Videogame e Fumetto, entra di forza con l’animazione e i film giapponesi e cinesi nelle due sale Cinema del festival (Auditorium e Sala Italia), offre corsi di manga e workshop di arti marziali in Area Kids. E’ insomma difficile mettere confini, proprio come succede per l’influenza della cultura asiatica in tutto il mondo. Tra queste influenze, quella più evidente oggi sia in Europa che negli USA, è la musica K-Pop. Conferenze da parte di compositori dei successi K-Pop, presenza di DJ e influencer, e soprattutto i contest di danza. Tra questi, da menzionare le finali del K-Pop Dance Fight Fest, un evento senza precedenti che raccoglie le più forti crew italiane di K-Pop sullo stesso palco, con partecipanti che arrivano dalla Sicilia al Piemonte, dal Veneto al Lazio, coordinati da Coreapoli e K-ble Jungle. Il programma manga e anime di Asian Village, invece, delizierà gli appassionati con diversi eventi di altissimo livello, dimostrando come COMICON attragga grandi ospiti dall’Oriente, tra i quali la sensei Miki Yoshikawa, autrice del manga e anime A couple of cuckoos, con due sessioni di disegno, e la sensei Aki Irie, autrice di Nuvole a Nord-Ovest, che racconterà il suo percorso e il suo lavoro di mangaka tramite workshop e un’intera mostra a lei dedicata. Fra gli altri ospiti illustri, la cantante Mika Kobayashi, interprete di note sigle dagli anime tra cui Attack on Titan, e Tetsuro Shimaguchi, marzialista e coreografo delle memorabili scene con la spada di Kill Bill. Manga e anime sono ormai parte integrante dell’immaginario collettivo, tanto da influenzare artisti di ogni parte del mondo, e questa tendenza sarà al centro del format “Manga Power”, dove ospiti quali Giacomo “Keison” Bevilacqua, Fraffrog e l’americano Daniel Warren Johnson condivideranno le loro esperienze. Nel programma Cinema e Serie tv non mancheranno proiezioni esclusive di anime, come The First Slam Dunk e varie serie in collaborazione con Crunchyroll (l’inizio del gran finale de L’attacco dei giganti, The Quintessential Quintuplets Movie, Blue Lock ed episodi in anteprima di Chainsaw Man e di A Couple of Cuckoos), così come dibattiti, panel e conferenze ad hoc: da quella su One Piece a quella sul fenomeno Blue Lock, passando per il manga gekiga, fino ad arrivare alla rivoluzione dei webtoon coreani. Altri ingredienti chiave dell’area Asian Village sono legati alla musica, con le idol (giovani cantanti che si ispirano al Giappone), le arti marziali, le lingue orientali e un vasto programma Cosplay con i contest sul Music Dojo, in Arena Flegrea e nella sala Auditorium del Teatro Mediterraneo.

MUSICA

La musica prosegue la sua crescita nella programmazione COMICON: quella suonata e cantata, su due palchi prestigiosi, e quella raccontata, negli incontri chiamati “Music Talk”. Da sottolineare anche la presenza, nel ruolo di membri della Giuria dei Premi COMICON / Micheluzzi, di due figure di primo piano della musica italiana: Pau, il leader di Negrita, e il cantautore Caparezza, che saliranno sul palco dell’Auditorium al Teatro Mediterraneo per la cerimonia di consegna dei Premi del Palmarès COMICON, prevista per sabato 29 alle 19.

I concerti si svolgeranno su due palchi: l’Arena Flegrea, senza dubbio il più grande palco all’interno di un festival non musicale in Italia; e il Music Dojo,, la cui programmazione avrà un filo rosso soprattutto asiatico, come suggerisce il nome e l’area del festival a cui è attinente, l’Asian Village.

In Arena Flegrea si parte con il botto già venerdì 28 aprile, con la regina delle sigle Cristina D’Avena, special guest dei simpaticissimi Bim Bum Bam Band, e dei torinesi Gremlins con le loro cover di pezzi dai film e telefilm con cui siamo cresciuti. L’Arena è anche lo spazio naturale per ospitare le gare di maggior richiamo, come il contest nazionale K-pop Dance Fight Fest e la tradizionale Cosplay Challenge (30 aprile), o giovani musicisti emergenti come STRE (29 aprile). Sempre in Arena, la chiusura del festival il Primo maggio è affidata a un personaggio iconico della musica demenziale: Tony Tammaro. Il maestro dell’ironia “tamarra” che da oltre 30 anni allieta l’Italia con i suoi tormenti paradossali, raccontando la realtà folkloristica e cafona attraverso una miriade di tipi umani fuori dagli schemi, si esibirà dal vivo in full band. Prima del suo live, spazio a una giovane leva della musica trap metal, BOVE.

Sul palco Music Dojo si esibiscono varie cover band dei cartoni animati si alterneranno a spettacoli, tanto per citare qualche nome delle prime: Le Stelle di Hokuto e i CDA. L’apice del programma musicale Asian sarà sabato 28, con la cantante giapponese Mika Kobayashi (interprete di molte sigle tra cui Attacco dei Giganti), accompagnata dal gruppo di samurai Kamui, coordinato da Tetsuro Shimaguchi, noto per essere il coreografo delle scene più memorabili di Kill Bill vol.1. Grande spazio alle cantanti in stile idol giapponese, con le artiste portate dalle associazioni Idol Stage, K-ble Jungle, Ochacaffè e NIIA. Alle internazionali Erisu, idol alternative, la chiusura del palco lunedì 1 maggio. Sempre sul Music Dojo anche le gare K-Pop dedicate ai solisti, il karaoke contest e la gara cosplay dedicata ai più piccoli, che si alterneranno a quiz sulla cultura pop orientale animati da Kirio, e interviste ad artisti e influencer ospiti del festival.

Fra gli ospiti degli incontri, il giovane Sethu, di recente in gara a Sanremo, accompagnato dal produttore Jiz, presenterà il suo progetto discografico con uno showcase, e parlerà del suo rapporto con fumetti, manga e anime. Anche il rapper Lucariello, autore della sigla finale della serie tv Gomorra, presenterà con uno showcase il suo nuovo album, e discuterà di disegno con l’illustratrice del suo progetto, Grazia La Padula. E il rap ritorna con Kento, fresco di un nuovo album e dei suoi nuovi libri sulla cultura e la scrittura rap. Mentre Federico Zampaglione (frontman dei Tiromancino e regista) sarà al festival per parlare di cinema horror in un talk nell’Auditorium del Teatro Mediterraneo, Mixed by Erry in persona terrà un dj set al party dei Premi COMICON / Micheluzzi, e presenterà il libro di Simona Frasca dal quale è stato tratto il film sull’avventurosa vicenda dell’etichetta. Infine incontriamo lo storico musicista Ciccio Merolla, con il quale si analizzerà il fenomeno della sua hit “Malatia”, e le dinamiche virali che alimentano i successi musicali su Tik Tok.

COMICON KIDS

L’area COMICON KIDS, l’oasi felice dedicata ai Comiconiani più giovani e ai loro genitori, ritorna al Padiglione 1 con spazi più ampi e novità per tutti e tutte! Il cuore dell’area KIDS sarà l’Area Laboratori Colourbook, dedicata ai laboratori per bambini e bambine. Colourbook, il brand del “quaderno spiralato dai colori fluo”, organizzerà un laboratorio per ragazzi di disegno manga, e uno per i più piccoli di personaggi “kawaii” da colorare, con le sue tempere e pastelli.

Fra le tante attività creative, preparatevi a disegnare con la Scuola Italiana di Comix e la sua Academy, a colorare i mandala di Ramaglia, e a creare personaggi e ambientazioni coi fumettisti delle più note case editrici, da Dragonero a Tunué e Star Comics: Luca Enoch, Blasco Pisapia, Loris De Marco, Guillaume Bianco, Elisa Pocetta e Federica Di Meo. L’associazione nazionale Autori di immagini terrà tutti i giorni laboratori gratuiti sull’illustrazione e workshop in Sala Wow, la nuova sala incontri del KIDS che prevede laboratori della Lucca Manga School o i workshop di Iolanda Sweets, la più nota creatrice italiana di slime. Tantissimi gli Youtuber e creator fra i più amati da bimbi e bimbe italiani: Roby, Martex, Xiao, Glitter & Candy, Hemerald e Fierik, Khadiax ed Eleonora Olivieri! Per i più piccini, inoltre, nel corner Color Freestyle si potrà disegnare dappertutto – anche sulla parete! – con i materiali Colourbook.

A COMICON 2023 ci sarà spazio anche per molte attività di gioco e apprendimento. Per gli amanti dei mattoncini LEGO®, grazie alla collaborazione con Brickout, uno dei più attivi gruppi organizzativi di appassionati, avremo un’area dedicata all’esposizione, una al gioco libero e gare di costruzione adatte a tutti. Nei giardini interni dell’area KIDS, vi saranno dimostrazioni della Scuola di arti marziali Samurai Academy, per usare la spada come un samurai con le tecniche di Chanbara! E poi lo stand Color Velvet e la libreria LIBRIOTHECA vi accoglieranno con libri, fumetti e prodotti per bambini e ragazzi, e organizzeranno presso il proprio stand attività di lettura e piccoli laboratori incentrati sul tema della disgrafia e dell’inclusione. Nella Ludoteca per famiglie a cura del Ludobus Artingioco, sarà possibile giocare e acquistare una selezione di giochi delle maggiori editrici italiane dedicati ai piccoli dai 5 anni in su, e appassionarsi ai tradizionali giochi di legno artigianali del Ludobus!

L’intrattenimento intelligente sarà anche la chiave di una Escape Room con due diverse avventure a tema scientifico: “Alla ricerca dell’Equilibrio perduto” a cura degli scienziati di CREO – Campania REte Outreach (CNR) e “Intelligenza Disastrificiale” a cura di PONYS APS – Physics and Optics Naples Young Students. E chissà, forse diventeremo tutti campioni di calcio con ASD CCT Napoli Eagles, club pluricampione in Italia e nel mondo di Calcio da Tavolo, disciplina sportiva evoluzione del Subbuteo®. E tenete pronte le camere fotografiche per gli Impersonators Marvel Actors Tribute, il famoso gruppo di sosia Marvel, un mix perfetto di attori, sosia e stuntmen professionisti.

Infine non potevano mancare gli spazi dedicati alle Mostre KIDS: i vincitori del contest di disegno per studenti “SIAMO TUTTI CAPITALE: da Procida a Bergamo e Brescia”. Un viaggio attraverso la cultura!“; la mostra ALUCOMICS, che ospiterà i fumetti vincitori dell’omonimo concorso sui temi della sostenibilità e del riciclo indetto da CIAL e COMICON; la mostra dedicata ai giovani talenti della COMIX KIDS ACADEMY della Scuola Italiana di Comix; e per finire, come tradizione a COMICON, sarà possibile votare per il concorso di disegno e grafica IMAGO, alla sua 24ª edizione; Caffè Borbone, sponsor di IMAGO, decreterà i vincitori del “Premio Speciale Caffè Borbone”. :

NEVERLAND – LARP

Neverland, l’area del festival dedicata al gioco di ruolo dal vivo (LARP), all’artigianato fantasy, al gioco outdoor e alle battaglie e rievocazioni storiche, ritorna quest’anno arricchendo i suoi diversi filoni tematici con oltre trenta espositori, ospiti e cosplayer da ogni angolo d’Italia! Al mercatino Fantasy ci saranno pozioni, blaster, bacchette magiche, pietre preziose e potenti tatuaggi propiziatori all’henné. Costruttori di Mondi allestirà la Scuola di Magia e Stregoneria di Neverland, dove Always Wands creerà bacchette magiche in tempo reale, e dove Iolanda Sweets allestirà uno shop di slime e pozioni, vi sarà data la possibilità di fotografare i vostri amici davanti al binario 9 e ¾ o alla serra di erbologia! Tutto animato dalla simpatia dei Tiri Vispi, affezionati espositori di Neverland fin dalla sua seconda edizione! Nella Galassia Lontana Lontana, sarà possibile fare un salto nel bunker della luna boscosa di Endor, una vera speeder bike lucasiana, circondati da decine di cosplayer a tema Star Wars, in collaborazione con i numerosi cosplayers dell’associazione Dark Side of Naples. Il Military Camp, dove i visitatori di COMICON possono cimentarsi in attività sportive di tiro con repliche giocattolo di armi da fuoco, si amplia e si divide! In un contesto verde e alberato, le associazioni di soft air e di tiro con l’arco dinamico allestiranno arene e poligoni, mentre in una zona asfaltata e all’ombra delle palme potranno trovare arene laser tag, un’area Fallout, apocalissi zombie e persino postazioni VR! E infine, un vasto villaggio medievale! In questa zona le associazioni di gioco di ruolo dal vivo e rievocazione storica coinvolgeranno i visitatori con attività “senza tempo” quali scherma storica, tiro con l’arco, tornei e attività interattive. Tra le altre, le associazioni Elysium e Chiave d’Argento metteranno in scena in particolare un vero e proprio villaggio interattivo, dove i visitatori potranno scoprire, sia assistendo che partecipando, tutta l’appassionante ricchezza delle attività LARP, nella loro componente più interpretativa! Inoltre, Battle For Vilegis e The Living Theater allestiranno un vero dungeon di oltre trecento metri quadri da affrontare in prima persona, con dentro mostri, trappole, enigmi e tutte le cose che vengono fatte di solito nei dungeon! Anche fuggire in preda al terrore!

PIZZACON

Anche il Food è protagonista di COMICON con Pizzacon, che ospiterà alcuni dei più famosi pizzaioli che uniscono tradizione ad innovazione: 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝟑.𝟎; 𝐆𝐢𝐧𝐨 𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐫𝐛𝐢𝐥𝐥𝐨; 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐯𝐢𝐯𝐨; 𝐋’𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐚 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞; 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐄𝐫𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐏𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨; 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐚 𝐍𝐢𝐧𝐨 𝐏𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚; 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐨; 𝐔𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨. Grand ritorno anche del famoso brand PUOK con il suo allegro e colorato truck. Prima esperienza per SoulBurger che avrà un truck al laghetto per gustosi panini e hamburger. Confermata la presenza del BBQ di Smokin Brothers e degli altri partner di COMICON, come tutti gli amici che animeranno l’Asian Food Garden: Zakura con i suoi fantastici noodle-ramen, Kamehouse con il famoso BubbleTea, ed Onigiri Mania con Onigiri, Riso al Curry e Gyoza.

COMIC(ON) OFF

Fino al 30 giugno l’intera città di Napoli torna ad essere protagonista della scena internazionale del fumetto con il programma di COMIC(ON)OFF che quest’anno offre oltre 20 eventi, mostre, proiezioni e performance. Fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti si ritroveranno nei più diversi spazi culturali della città, per offrire nuove esperienze creative, novità editoriali e intrattenimento al pubblico partenopeo durante le settimane che precedono e seguono l’arrivo di COMICON. Le mostre al Goethe-Institut (REINHARD KLEIST – Le mie muse, la mia musica), all’Archivio di Stato (LE STORIE DI PIZZOFALCONE – Da palazzo nobiliare ad Archivio di Stato), all’Institut Français (ORIANE LASSUS – Fuori Circuito) e all’Instituto Cervantes (con la mostra LUIS QUILES. El antisocial).

Oltre venti luoghi della città si attiveranno per ospitare e celebrare artisti italiani e stranieri, presentare nuovi progetti e indicare nuove strade per le arti visive e narrative contemporanee, pronti ad accogliere la grande onda della cultura pop. COMIC(ON)OFF 2023 invade la città e in particolare porta ai napoletani, ma anche ai turisti, l’arte del fumetto grazie ad una stretta collaborazione con il Museo Darwin-Dohrn, l’Archivio di Stato e gli istituti culturali di Francia, Germania e Spagna a Napoli, rinnovando così il ruolo internazionale del capoluogo campano, in linea con quanto accadrà presso la Mostra d’Oltremare nei giorni festivalieri.

Premi CONTEST “SIAMO TUTTI CAPITALE”

Con l’inizio del COMICON Napoli 2023, si conclude il contest di disegno “SIAMO TUTTI CAPITALE”, ideato e promosso da COMICON e REGIONE CAMPANIA e finanziato da Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Il contest, che ha avuto anche il patrocinio del Comune di Bergamo e del Comune di Brescia, è stato diffuso a migliaia di giovani studenti dei territori delle province delle Capitali della Cultura 2022 e 2023, ed ha visto la candidatura di quasi 250 proposte. Tutti i disegni sono stati esaminati da una giuria composta da: Marianna Ferri (in rappresentanza della Regione Campania), l’Assessore Michele Assante del Leccese (in rappresentanza del Comune di Procida), Giulia Esposito (per il Comune di Bergamo), Monica Terlenghi (per il Comune di Brescia), Francesco Colella (per ALCOTT), Antonia Barlettani (per Caffè Borbone), un rappresentate della Scuola Internazionale di Comics di Brescia e uno per quella di Napoli, Marco Ramaglia (per Gino Ramaglia- negozio di belle arti), un rappresentante di Inkomics Café e infine Giandomenico Maglione – resp. Mostre – e Ilaria D’Angelo – responsabile Kids e Contest-per COMICON, che al termine ha selezionato i seguenti premiati:

per la provincia di Napoli: sez Junior: Mario Parascandolo (12 anni) sez Young: Diana De Stefano (18 anni) sez Senior: Virginia Maresca (22 anni)



per la provincia di Bergamo: sez Junior: Asia Alam (12 anni) sez Young: Lorenzo Bellamoli (17 anni) sez Senior: Livia Mandato (19 anni)

per la provincia di Brescia: sez Junior: Ettore Massolari (11 anni) sez Young: Anna Martinelli (13 anni)



COMICON ha poi deciso di individuare 2 selezionati per un “premio speciale Procida” ed a tal fine hanno vinto:

Marco Lubrano Lobianco (12 anni- sezione Junior )

Chhlat Zagli (18 anni- sezione Young )

Infine COMICON ha deciso di assegnare un “premio speciale COMICON” che andrà a: Francesca Fabozzi (16 anni- di Napoli )

Alla conferenza di presentazione del COMICON Bergamo (in programma dal 23 al 25 giugno 2023) si procederà con la premiazione dei vincitori dei territori di Bergamo e Brescia insieme al Premio speciale Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023.

SPONSOR, PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

L’edizione 2023 di COMICON Napoli vanta collaborazioni istituzionali e partnership di straordinario rilievo.

La Regione Campania (che sostiene l’evento) sarà presente con uno spazio di promozione e valorizzazione artistico-culturale delle eccellenze regionali.

RAI4 è media partner di COMICON Napoli e dedicherà a COMICON lo speciale Wonderland COMICON, a cura di Andrea Fornasiero, che andrà in onda martedì 16 maggio.

La GESAC Aeroporto Internazionale di Napoli torna ad essere partner del COMICON Napoli 2023.

Il CIAL (consorzio nazionale per il recupero dell’alluminio) aiuterà COMICON ad essere sempre più eco-friendly, mediante il recupero e riutilizzo di tutte le lattine ed alluminio utilizzati e presenterà i risultati del concorso nazionale ALUCOMICS per le scuole superiori, avviato nel 2022.

Vettori ufficiali del COMICON 2023 sono: TRENITALIA, l’ANM (azienda napoletana mobilità) e la partecipata regionale EAV.

Rinnovata la collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Economia. Grazie al coordinamento del Prof. Francesco Izzo e la collaborazione di numerosi studenti e ricercatori, sarà intervistato un campione più che rappresentativo dei visitatori e degli espositori, al fine di elaborare lo Studio di Impatto Economico del COMICON Napoli 2023.

Tra i main sponsor:

ALCOTT: con cui è stata realizzata la maglietta ufficiale della XXIII edizione e gli zainetti del survival kit che viene omaggiato agli abbonati. Inoltre ALCOTT veste lo staff di COMICON ed ha collaborato molto attivamente alle premialità del contest Siamo Tutti Capitale, attraverso uno stage di 3 mesi con opportunità di assunzione a tempo indeterminato. Durante il COMICON Napoli 2023, Alcott sarà alla Mostra d’Oltremare con un Pop up Store di 100 mq che sarà animato con giochi e personaggi e in questo spazio si svolgerà anche il Contest per la ricerca dei Talenti. Il vincitore, che sarà proclamato l’1 maggio alle 18.00, si aggiudicherà uno stage di tre mesi presso l’azienda con opportunità di assunzione a tempo indeterminato. Attento al territorio e al sociale, Alcott regalerà una giornata di gioia e divertimento ai bambini e ragazzi dell’associazione Tutticolori.

CRODINO del Gruppo Campari, che sarà presente con un’area di promozione dell’analcolico biondo. La prima collaborazione col Gruppo Campari, che ha rinnovato l’immagine del Crodino e guarda al COMICON con grande interesse.

OPEN FIBER, Connectivity Partner di COMICON, fornirà la connettività alla più alta velocità in tutte le aree dei padiglioni, rinnovando la collaborazione avviata nel 2022 e potenziando ancor più le capacità di connessione degli espositori e degli utenti.

CAFFÈ BORBONE, caffè ufficiale dell’edizione 2023, sponsor di Imago e partner nelle premialità del contest Siamo Tutti Capitale.

FORST, da anni partner di COMICON con le sue deliziose e fresche birre che saranno erogate ai tipici gazebo verdi diffusi in tutta la Mostra.

DITRON Group, partner tecnologico per i sistemi di pagamento che consentirà il pagamento con carte di credito e bancomat nelle aree f&b anche ai self kiosk ubicati presso l’ingresso di P.le Tecchio.

GLS, da anni partner COMICON per la logistica.

A COMICON Napoli 2023 ci saranno anche:

RED BULL , storico partner del COMICON con energy drink e la gamma degli organics e tanti contenuti ed attività sia in uno dei padiglioni dei videogiochi sia nell’area Urban Dance Floor;

WACOM , il brand famosissimo per le tavolette elettroniche da disegno che ci ha consentito di svolgere un contest di disegno con ALCOTT ed ha offerto straordinarie opportunità di sconto agli abbonati, oltre ad offrire alcune premialità per vari contest e prove grafiche.

Un ringraziamento speciale a LIQUORI BORBONE che ha deliziato i nostri ospiti internazionali con i suoi speciali liquori come il limoncello di Procida.

Partner di contenuto sono:

Associazione Autori di Immagini

Progaming Italia (per il mondo videogiochi)

MIA, mercato internazionale audiovisivo

Ochacaffè e KC Group, per il mondo asian

Media Partner di COMICON Napoli 2023:

Rai4

TomsHW – Cultura Pop

Multiplayer.it

Movieplayer.it

Fumettologica

AnimeClick

Iunior Tv

Super Six

INFORMAZIONI UTILI

Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 10:00 alle 19:00 in ognuno dei quattro giorni. E’ stato garantito il regolare servizio dei trasporti ANM – Cumana EAV e Linea 1 RFI con richiesta anche di corse più frequenti negli orari di punta di arrivo e di conclusione della manifestazione.

BIGLIETTERIA

Al momento sono SOLD OUT sia gli abbonamenti SIA i biglietti giornalieri di Sabato 29 aprile e Domenica 30 aprile. Le biglietterie, per i biglietti ancora disponibili per il Venerdì 28 e Lunedì 1 maggio saranno aperte solo su Piazzale Tecchio e chiuderanno alle 18:00 (salvo esaurimento dei biglietti).

Prevendita: https://ticket.comicon.it

ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE

L’accesso è consentito solo con:

Documento d’Identità (Passaporto, Carta d’Identità, Patente) con foto. Per bambini che non hanno la Carta d’identità è accettata una foto autenticata al Comune.

INGRESSI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Per agevolazioni e gratuità, le persone con disabilità in possesso di certificato di invalidità civile al 100% possono inviare una mail a inclusione@comicon.it