Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend dal 23 al 26 novembre

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 24 a domenica 26 novembre 2023 tra cui appuntamenti di sagre, arte, cultura, mostre, teatro, concerti e spettacoli da non perdere.

Eventi a Napoli e in Campania:

A Sorrento M’illumino d’Inverno

Tutto è pronto per dare il via alla nuova edizione, la quindicesima, della rassegna ‘M’illumino d’Inverno‘ che anche quest’anno regalerà momenti indimenticabili a cittadini e turisti in giro per le strade di Sorrento. Tanti gli eventi in programma che il sito del Comune di Sorrento a indicato e che avranno inizio proprio nel mese di novembre per poi terminare a gennaio 2024.

Per il programma completo clicca qui

Live di Monica Sarnelli a Pompei

Blu, rosso, nero e oro sono i colori con cui Monica Sarnelli racconta la sua Napoli, interpretando canzoni di ogni epoca che si uniscono in un continuo musicale dalle tinte forti e colorate. Quel racconto in musica venerdì 24 novembre 2023 (ore 21) andrà in scena a Pompei, in via Plinio 129 (presso il ristorante “La Gare”), dove la straordinaria interprete napoletana porterà il suo progetto “Napoli@colori”. Ad accompagnare Monica Sarnelli ci sarà il maestro Alfredo Di Martino, al piano e alla fisarmonica.

Per maggiori dettagli clicca qui

Luci d’Artista e ‘Salerno Dolcissima’

Salerno torna ad illuminare le sue strade ed è pronta ad aprire le porte alla magia del Natale con un evento dedicato ai più golosi. Le luci saranno accese il 24 novembre alle ore 17.00 nella Villa Comunale. Inoltre la città ospiterà la Fiera del Cioccolato Artigianale e dei dolci natalizi “Salerno Dolcissima”.

Sul Lungomare Trieste, una festa da non perdere per gli amanti del cioccolato che avrà inizio il 23 novembre e si concluderà il 26 novembre. Per intrattenere tutti cittadini e turisti, “Willy Wonka e la Chocoparade: spettacolo itinerante con l’innovativa Choco Car, musiche jazz e danza aerea”.

Per maggiori dettagli clicca qui

A San Gregorio Armeno la Fiera del Presepe e dei Pastori

Al via la festa di Natale a San Gregorio Armeno, con la ‘Fiera dei presepi e dei pastori nella storica San Gregorio Armeno. Passeggiare tra la storia dell’antica tradizione dei presepi di Napoli.

Villaggio di Natale e Ruota Panoramica a Vulcano Buono (Nola)

Il Natale del Vulcano Buono di Nola si potrà osservare dall’alto: la grande Ruota Panoramica animerà il “Christmas Dreams”. Dal 18 novembre al 6 gennaio un calendario ricco di attrazioni ed eventi.

Un Natale tra luci scintillanti e la magia della pista di pattinaggio, nell’Arena Spettacoli trasformata in un grande Luna Park. E’ il “Christmas Dreams” al Vulcano Buono di Nola dal 18 novembre al 6 gennaio.

Per maggiori dettagli clicca qui

Al Teatro Sannazaro ‘I colori della musica’

“I Colori della Musica”, in programma a Napoli, presso il Teatro Sannazaro, con un cartellone di sette spettacoli dal 28 novembre al 7 dicembre 2023.

Tutto pronto per la nuova edizione della rassegna “I Colori della Musica”, in programma a Napoli, presso il Teatro Sannazaro, con un cartellone di sette spettacoli che, dal 28 novembre al 7 dicembre 2023, vedrà salire sul palco un parterre di artisti di prestigio che proporranno un contaminazione di generi, con un focus sul rapporto tra musica e territorio.

Per maggiori dettagli clicca qui

Al Teatro Troisi Benedetto Casillo

Continua senza sosta e sulle ali dell’entusiasmo la stagione artistica del Teatro Troisi, dove, dal 23 novembre alle ore 21.00 e fino a domenica 26 alle ore 18.00 (sabato 25 doppio spettacolo ore 17.30 e ore 21.00) arriva l’attore e regista Benedetto Casillo con la commedia cult di Samy Fayad “Il settimo si riposò”.

Per maggiori dettagli clicca qui

Mostra a Maschio Angioino

Inaugurata mercoledì 15 novembre, alla Cappella Palatina del Maschio Angioino, la mostra “I nomadi del Kazakhstan: passato e presente” che si potrà visitare fino al 14 dicembre 2023.

Al Teatro Mercadante Circus Don Chisciotte

Dal 15 al 26 novembre al Teatro Mercadante sarà in scena Circus Don Chisciotte di Ruggero Cappuccio con la regia di Antonio Latella con Marco Cacciola e Michelangelo Dalisi.

Per maggiori dettagli clicca qui

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Per maggiori dettagli clicca qui

A Citta’ della Scienza Futuro Remoto

A Città della Scienza di Napoli torna “Futuro Remoto“, fino a domenica 26 novembre 2023. Giunta alla 37esima edizione, la kermesse quest’anno ha come protagonista la molteplicità delle forme intellettive ormai riconosciute dalla ricerca, dall’intelligenza delle piante fino alla sfida di quella artificiale, e da qui anche il titolo: “Intelligenze“.

Il programma prevede oltre 1000 ricercatori e 200 realtà coinvolte, 500 eventi dal vivo e on line tra conferenze, presentazioni di libri, mostre, escape room e laboratori interattivi.

Per maggiori dettagli clicca qui

Navigare il Salone Nautico a Mergellina

La 37esima edizione del Navigare, il salone nautico internazionale di Napoli, da sabato 18 a domenica 26 novembre. La sede dell’esposizione, al molo Luise di Mergellina, con un pontile galleggiante di 200 metri per maggiore disponibilità di ormeggio. Questi gli orari del NAVIGARE: sabato e domenica 10.30-19.00 / lunedì – venerdì: 12.30 – 17.00. Accesso libero e gratuito

Per maggiori dettagli clicca qui

Al Teatro Diana Natale in Casa Cupiello con Vincenzo Salemme

Al Teatro Diana sta riscuotendo grande successo la commedia ‘Natale in Casa Cupiello’ con Vincenzo Salemme nei panni di Luca Cupiello; Antonella Cioli in quelli Concetta e ancora, con Antonio Guerriero alle prese con Tommasino e Franco Pinelli con Pasquale, a completare la compagnia in scena al Diana fino al 17 dicembre.

Balloon Museum – Mostra d’Oltremare di Napoli – VISITE SOSPESE

Fino all’8 dicembre 2023 la Mostra d’Oltremare ospiterà 175 eventi di Balloon Museum.

Balloon Museum è un format creato da un team curatoriale che progetta e allestisce mostre d’arte contemporanea con opere che hanno l’aria come elemento distintivo. Un viaggio tra installazioni fuori scala dalle forme inaspettate in cui l’interazione con lo spettatore è posta al centro dell’esperienza.

Per maggiori dettagli programma e biglietti clicca qui

Love Museum a Palazzo Fondi

“Love Museum”, il museo dell’Amore Universale, arriva in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli fino al 7 gennaio 2024. Giorni e orari di apertura.

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli fino al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia.

Per maggiori dettagli clicca qui

Museo delle Illusioni di Napoli

Nel cuore storico della città. La suggestiva location della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, all’angolo di via Duomo, ospita questa nuova attrazione: circa 70 installazioni che dimostrano come la percezione della realtà spesso sia fittizia ed ingannevole. Sarà possibile visitare l’esposizione fino a gennaio 2024.

Per maggiori dettagli clicca qui

Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, prorogata fino al 9 gennaio.

Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano

Aperture dell’Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano, un viaggio nel tempo attraverso i cunicoli settecenteschi, in un percorso sotterraneo che trasporta indietro nei secoli.

Per novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con 6 turni al giorno (3 antimeridiani e 3 pomeridiani con due di essi in lingua inglese) a partire dalle 9.30 fino alle ore 16.30, si potrà vivere una vera esperienza esplorativa muniti di casco, torcia e mantellina in una ideale viaggio del tempo a oltre 20 metri nel sottosuolo della città.

Per maggiori dettagli clicca qui

Cinema – programmazione THE SPACE CINEMA

Prossimi eventi dicembre Il Christmas Village, organizzato dalla società Eventitalia e in programma alla Mostra d’Oltremare dal 7 al 30 dicembre 2023, grazie al successo dello scorso anno e agli accordi intercorsi con diversi tour operator, diventa uno degli eventi di punta dell’offerta turistica del mese di dicembre della città di Napoli. Musical Mare Fuori al Teatro Augusteo Per maggiori dettagli clicca qui A Casalnuovo ‘Babbo Natale al Museo’ La città di Casalnuovo di Napoli si appresta ad ospitare la seconda edizione di “Babbo Natale al Museo”, dall’ 08 al 23 dicembre 2023. Babbo Natale prenderà casa presso il piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi, di Via Roma 148 a Casalnuovo di Napoli. La Sfilata avrà luogo con l’arrivo di Babbo Natale in slitta nel pomeriggio dell’08 dicembre alle ore 17.00, quando giungerà a Piazza Municipio per sfilare sul Corso Umberto e raggiungere Via Roma. Per maggiori dettagli clicca qui Articolo in aggiornamento