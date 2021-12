Eventi a Napoli 4-5 dicembre: Peppe Barra al Trianon Viviani

Eventi di sabato 4 e domenica 5 dicembre a Napoli: spicca il ritorno di Peppe Barra nel teatro della canzone napoletana. “Il regno di ghiaccio” ad Edenlandia.

Il fine settimana di sabato 4 e domenica 5 dicembre sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Trianon Viviani: weekend con Peppe Barra e le EbbaneSis

Nell’ambito della folta programmazione natalizia, sabato 4 dicembre, alle 21, ritorna nel teatro della Canzone napoletana Peppe Barra. L’artista propone brani che partono dalla contaminazione di brani della tradizione, con autori come Giambattista Basile, E. A. Mario, Leonardo Vinci e Ferdinando Russo, a composizioni di musicisti contemporanei, come Pino Daniele, Bob Marley ed Enzo Gragnaniello.

I testi costruiscono, con la musica, architetture sonore, riuscendo a far convivere suoni antichi e moderni, tammurriate, echi di canzone francese e arie del Settecento. Domenica 5 dicembre, alle 19, è la volta delle EbbaneSis con Transleit, un concerto nel quale le due musiciste, Viviana Cangiano e Serena Pisa, interpretano i brani del recente e omonimo album.

Il duo, il cui sodalizio è ormai affermato sulle scene e da una grande amicizia, si contraddistingue per l’originalità degli arrangiamenti per voci e chitarra, caratterizzati da singolari contaminazioni linguistiche, e per la fusione delle voci. Tra i brani proposti, nella loro chiave originale, classici come Reginella, ‘O sarracino, Rundinella, ‘O zappatore, ‘A rumba d’ ‘e scugnizze e ‘O sole mio, alternati a brani internazionali tradotti in napoletano come Bohemian rhapsody dei Queen.

Teatro Totò: in scena Paolo Caiazzo con “Terroni si nasce”

Continua la stagione del Teatro Totò dove, fino al 12 dicembre, arriverà un beniamino del pubblico come Paolo Caiazzo con il suo spettacolo “Terroni si nasce”. In scena nello spazio diretto artisticamente da Gaetano Liguori, il popolare artista proporrà un lavoro perfettamente in equilibrio tra la risata e la riflessione, come nel suo consolidato stile.

Edenlandia: ecco lo spettacolo Il Regno di Ghiaccio

Un dicembre ricco di appuntamenti per le festività natalizie ad Edenlandia, tra luci, pattinatori sul ghiaccio, parate colorate, scultori di ghiaccio, performer, illusionisti e l’arrivo di Babbo Natale. Sabato 4 dicembre l’appuntamento sarà con la magia di Giacomago e domenica 5 dicembre sarà la volta del mega spettacolo “Il Regno di ghiaccio”, che vedrà pattinatori scivolare sul ghiaccio in coreografie mozzafiato e danzatrici aeree volteggiare sotto le alte volte del Palaeden.

Dante a Palazzo Reale: una mostra per omaggiare il Sommo Poeta

Dante a Palazzo Reale ha aperto la sue porte al pubblico negli spazi della “Galleria del Genovese”, antico passaggio tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo. Si tratta di una mostra aperta fino al 1° marzo 2022, che celebra il settimo centenario della morte Sommo Poeta, con l’esposizione dei dipinti di Tommaso De Vivo ispirati alla Divina Commedia e altre opere di soggetto dantesco realizzate a Napoli nell’Ottocento ed è arricchito da proiezioni multimediali curate da Kaos Produzioni.

La mostra è curata da Mario Epifani (direttore di Palazzo Reale di Napoli) e da Andrea Mazzucchi (direttore Dipartimento Studi Umanistici Università “Federico II”).

Castel dell’Ovo: Tutankhamon-Viaggio verso l’eternità

Napoli abbraccia le meraviglie dell’antico Egitto attraverso la mostra Tutankhamon-Viaggio verso l’eternità. L’esposizione (che chiuderà sabato 25 dicembre) è aperta nella magnifica cornice di Castel dell’Ovo. Protagonisti 60 reperti originali provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico di Firenze. A disposizione della curiosità dei visitatori ci saranno anche riproduzioni dei tesori trovati nella tomba del faraone, oltre ai segreti della mummificazione e ci si potrà calare, grazie alla realtà virtuale, nel mito che ancora avvolge la sepoltura più misteriosa dell’Antico Egitto.

Pino Daniele Alive: La Mostra

Il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra sarà in esposizione fino al 31 dicembre presso il complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione, Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra.