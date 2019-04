Ricci Park Hotel naturali bontà per il palato e gluten free di gusto

Tante bontà al “Ricci Park Hotel” di San Giorgio del Sannio tra gli incontaminati sapori della terra ed il Gluten Free con lo chef Nicola Ricci ed i figli Mirko e Rossella

di Giuseppe Giorgio – Naturalezza e bontà presso il “Ricci Park Hotel” di San Giorgio del Sannio. Antichi ed incontaminati sapori, che grazie alla maestria dello chef-patron Nicola Ricci e dei figli Mirko e Rossella, anche per l’imminente Pasqua a tavola, sanciscono il successo di un prezioso ritrovo culinario. Ponendosi dinanzi ai suoi amici e clienti come un’azienda di prodotti naturali a Km zero, puntando sempre sulle bontà naturali dei terreni della zona, sulle carni selezionate tra me migliori sul mercato, su dei salumi e formaggi incredibilmente buoni ed addirittura su di un pescato del giorno acquistato ogni mattina, il Ricci Park Hotel si trasforma in una roccaforte per il gusto delle cose buone e naturali. Portando avanti il loro Ristorante-orto e la loro fama di punto specializzato e certificato tra dolci, pani, pizze e prodotti gluten free per gli amici celiaci, la famiglia Ricci continua a portare in alto il valore di un’azienda culinaria dalle grandi prerogative. Una famiglia quella di Nicola Ricci che dividendosi tra la ristorazione d’eccellenza, la grande pasticceria ed il senza glutine, insiste a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento nel conquistare gli amanti della tavola e dei prodotti della campagna. Sempre fortificato dai prodotti tipici territoriali del Sannio e dalle prelibatezze del Mare nostrum, lo chef Ricci ed i figli Mirko e Rossella portano a tavola il meglio di una cucina fatta di sapienza e bontà. Con piatti da sempre legati alla tradizione territoriale, il cordiale e simpaticissimo chef sannita, riserva ai suoi amici e clienti il meglio in termini di gusto e qualità. E’ così avviene per il figlio d’arte Mirko Ricci che, nel condurre in alto il nome della famigia del “Ricci Park Hotel” e nel conquistare premi e riconoscimenti continua a portare in giro per il mondo la sua arte culinaria. Curando ogni minimo dettaglio in sale ed in cucina, lo chef Nicola Ricci si impone anche come il portavoce di nuove tecniche di cucina prive di glutine. Tant’è che oltre a pensare agli amanti dei peccati di gola e dei buoni prodotti della terra e del mare il “Ricci Park Hotel” si è trasformato in un vero e proprio crocevia per gli intolleranti al glutine. Grazie alle esperienze ed agli studi della figlia Rossella Ricci che accanto al locale paterno ha aperto un accogliente centro di benessere dedicato ai celiaci, lo chef Nicola ha fatto del suo ristorante un punto d’incontro a 360 gradi per i più esigenti buongustai. Campione mondiale di pizza senza glutine e chef più che mai apperezzato e premiato, Ricci rimane sempre in primo piano per le raffinate bontà e per la sua ricerca nel segno della genuinità e del gusto.