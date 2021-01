Diletta Leotta sempre più vicina a Can Yaman: altra serata romantica a Roma

Diletta Leotta: la conduttrice sportiva nuovamente paparazzata in un hotel di Roma durante una cena a lume di candela con Can Yaman (attore turco e star della soap Daydreamer).

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, che sta letteralmente infiammando il gossip di questa prima parte del 2021.

Il flirt tra la popolare conduttrice sportiva (29 anni) e l’attore turco 31enne (star della soap opera Daydreamer – Le Ali di un Sogno) ormai non è più un segreto. Dopo un primo soggiorno di cinque giorni in un albergo romano, i due sono stati nuovamente paparazzati dal settimanale Chi, scatenando sempre di più i rispettivi fan sui social. Diletta e Can hanno infatti trascorso insieme una serata romantica ancora in un hotel di Roma, con tanto di cena a lume di candela prima e fuga in camera poi. Entrambi a Roma per impegni di lavoro, Can e Diletta ne hanno approfittato per un breve incontro.

Sono arrivati in hotel separati e se ne sono andati ognuno per conto proprio nel tentativo di “depistare”, ma gli sguardi e i sorrisi che si dedicano l’un l’altro non possono passare inosservati.

Almeno per il momento, né Diletta Leotta né Can Yaman (entrambi ufficialmente single) hanno ufficializzato il loro amore sui social, ma giocano con la curiosità dei follower (su Instagram, ne hanno rispettivamente 7,4 e 8 milioni) seminando i loro profili di indizi.

Foto all’interno: “Chi”