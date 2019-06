All’Ospedale delle Bambole di Napoli l’evento “Le bambole di Elena Ferrante”

L’Ospedale delle Bambole presenta un evento unico nel suo genere: “Le bambole di Elena Ferrante”.

In occasione delle riprese tenutesi per le vie di Napoli e del grande successo del libro di Elena Ferrante e in seguito della serie tv L’Amica Geniale, il museo l’Ospedale delle Bambole offre ai visitatori la possibilità di immergersi in un mondo antico e arcano, quello delle bambole.

In uno dei capitoli del primo libro di Elena Ferrante, chiamato appunto “Le Bambole”, le due protagoniste, Lila e Lenù, giocano con i loro balocchi: un gioco che le unirà per sempre.

L’Ospedale delle Bambole , fin dalla fine dell’Ottocento, ha sempre dedicato alla bambola la giusta dignità che merita, riportandone in auge il valore e la bellezza. Grazie a “L’amica geniale”, questo meraviglioso sentimento è tornato attuale.

Il nostro Ospedale vi aspetta, dunque, sabato 15 Giugno, alle 11,30 ed alle 16,00, per accompagnarvi in una retrospettiva sul valore della bambole.

Verrà, inoltre, offerto un dolce tipico napoletano, presente anche all’interno del libro di Elena Ferrante.

Il prezzo include la visita guidata al museo e al laboratorio di restauro, con dolce in chiusura.

Contributo associativo di 5 euro – Ospedale delle bambole – Scuderie di Palazzo Marigliano – via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli