Napoli, Posillipo: Due ragazzi picchiati a via Petrarca per uno sguardo di troppo

Napoli, Posillipo: Picchiati per uno sguardo di troppo davanti ad un noto bar di via Petrarca. E’ caccia ai complici.

I Carabinieri della Stazione di Posillipo hanno denunciato per lesioni gravi un 20enne incensurato di Marano.

Il giovane era insieme ad altri ragazzi (in corso di identificazione) e ha aggredito per futili motivi alcuni coetanei in sosta davanti ad un noto bar di Via Petrarca.

Motivo presunto dell’aggressione un’occhiata di troppo che avrebbe spinto il 20enne ed i suoi amici (in corso di identificazione) a picchiare un 22enne di Soccavo e un 23enne del Vomero.

Le vittime sono state soccorse al pronto soccorso del Cardarelli ed è lì che sono stati allertati i carabinieri. Il più giovane è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per una frattura al polso. All’altro è stato diagnosticato un trauma cranico ed è stato ritenuto guaribile in 5 giorni.

Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti i carabinieri hanno facilmente individuato uno dei responsabili dell’aggressione. Continuano le indagini per risalire alle persone che hanno spalleggiato il 20enne.