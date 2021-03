Covid, l’Asl Napoli 1 sospende tutti i vaccini Astrazeneca

L’Asl Napoli 1 ha provveduto a sospendere, a titolo precauzionale, tutti i vaccini Astrazeneca anti-Covid a prescindere dal lotto.

- Advertisement -

“Con riferimento a nota Unità di Crisi regionale avente ad oggetto “Lotti ABV6096 – ABV5811 vaccino

anti Covid 19 Astrazeneca – disposizioni” (rif. prot. n°202 del 11.03.2021, ricevuta su chat whatsapp Unità di

Crisi regionale alle ore 06.52 – che si allega), con la quale si comunica che “l’Istituto Superiore di Sanità ha

avviato una campionatura per la comparazione con il lotto ABV2856, già sospeso con provvedimento AIFA

n°632 dell’11.03.2021, in ragione delle segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi” e si invitano le Aziende

Sanitarie “a non utilizzare le dosi di vaccino Astrazeneca in giacenza presso codeste Aziende a titolo

meramente precauzionale e per il tempo strettamente necessario al completamento degli esami della predetta

campionatura”

si dispone

con effetto immediato, di NON UTILIZZARE le dosi di vaccino AstraZeneca in giacenza presso l’ASL

Napoli 1 Centro sospendendo ogni attività di somministrazione con tale vaccino a prescindere dal lotto.

Quanti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, provvederanno ad attuare quanto sopra disposto”.

Con questo comunicato ufficiale, a firma del direttore generale Ciro Verdoliva, l’Asl Napoli 1 ha provveduto a sospendere tutti i vaccini Astrazeneca a prescindere dal lotto.

L’Unità di crisi della Campania: “Non esistono al momento controindicazioni sanitarie al prosieguo della campagna vaccinale”

L’Unità di Crisi della Regione Campania, intanto, riunitasi d’urgenza questa mattina, ha recepito le indicazioni del Ministero della Salute, sbloccando la somministrazione del vaccino Astrazeneca che quindi riprenderà regolarmente, fatti salvi i lotti sui quali, in via precauzionale, è in corso una campionatura da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Tali lotti non verranno utilizzati per il tempo strettamente necessario al completamento della campionatura. Non esistono al momento controindicazioni sanitarie al prosieguo della campagna vaccinale con Astrazeneca.