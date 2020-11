Covid 19, verso il nuovo DPCM: ecco i divieti che potrebbero restare in vigore

Covid 19: nel prossimo DPCM potrebbero esserci ancora divieti per gli spostamenti dalle zone rosse e arancioni (si attendono decisioni per la Campania). Ancora chiuse le palestre.

Il Governo guidato da Giuseppe Conte è al lavoro insieme alle Regioni per stabilire i punti del prossimo DPCM anti Covid 19 (quello attualmente in vigore scade il 3 dicembre). Priorità dell’Esecutivo sono le regole precise per lo shopping natalizio (cercando così di far ripartire i consumi), sperando che i dati dei contagi confermeranno i cali di questi ultimi giorni.

I ristoranti potrebbero tornare a una semi normalità (tranne che nelle zone rosse) e i negozi potrebbero restare aperti fino alle 22, in modo da favorire il contingentamento degli accessi. Probabile anche la riapertura dei centri commerciali nel fine settimana. Tuttavia, potrebbero restare in vigore alcuni divieti. Come riporta “Corriere.it”, si verso la conferma di misure rigorose per entrare e uscire dalle regioni in zona rossa e arancione. Si attendono decisioni anche per la Campania, che resterà zona rossa fino a domenica 29 novembre.

Possibile che si mantenga la chiusura delle palestre (settore in grandissima difficoltà da mesi), oltre che lo stop agli sport da contatto e degli impianti sciistici.

Per quanto riguarda il cenone di Natale (e quindi anche per quello di San Silvestro) dovrebbe esserci un limite stabilito di sei persone a tavola: al ristorante tale limite dovrebbe essere un obbligo, in casa solo una forte raccomandazione.

Il coprifuoco (che attualmente parte alle 22) potrebbe essere spostato alle 23 o a mezzanotte la sera della Vigilia, mentre per Capodanno si potrebbe andare avanti di qualche ora.