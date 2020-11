Covid 19: in Campania c’è il tasso di mortalità più basso d’Italia

Covid 19: fino ad oggi la Campania risulta la regione italiana con il tasso di mortalità più basso (la media è di 6,4 decessi ogni mille contagi).

Da domenica 15 novembre, anche la Campania è tra le regioni zona rossa, nelle quali il rischio di contagio da Covid 19 è più alto. L’ultimo bollettino parla di 3657 nuovi positivi (di cui 430 sintomatici) su 23479 tamponi effettuati, per cui è confermato il lento ma costante calo del rapporto positivi/tamponi.

La stessa Unità di Crisi, nella nota in cui ufficializza l’arrivo di 165 medici sui 450 previsti dal bando della Protezione Civile, sottolinea come negli ultimi giorni ci sia stata “una tenuta nei ricoveri di terapia intensiva, e tendenzialmente, un lieve abbassamento, in percentuale con il numero dei tamponi eseguiti, del numero dei positivi”. Fino a martedì 17 novembre, erano 200 i posti letto occupati in terapia intensiva (su 656 complessivi), mentre in degenza ne erano occupati 2259 su 3160 complessivi (compresi quelli dell’offerta privata).

I nuovi decessi sono 75 (avvenuti però tra il 3 e il 17 novembre), che portano il numero complessivo a 1160. Come riporta “Il Mattino”, stando alle statistiche stilate giornalmente sui decessi Covid, la Campania risulta la regione con il più basso tasso di mortalità in Italia: il dato emerge dal tasso di decessi per mille contagiati.

In testa vi è la Valle d’Aosta con 26,5 ogni mille contagiati, mentre la media nazionale invece è di 11,8 morti per mille contagiati. La Campania è in coda alla classifica, presentando un tasso di mortalità nettamente più basso: infatti la media in Campania è di 6,4 decessi ogni mille contagi.

Si tratta di una “classifica” molto triste a prescindere dalle posizioni, ma che dà l’idea di come il Covid 19 sia stato fino ad oggi molto meno letale in Campania rispetto a tutte le altre regioni italiane.