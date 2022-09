Covid 19 in Campania, bollettino del 18 settembre: 609 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 18 settembre, parla di 609 nuovi positivi su 4.295 tamponi analizzati.

Sono 609 i casi positivi di Covid 19 in Campania, nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 586 antigenici e 23 molecolari. Sono quattro i decessi in totale, due nelle ultime 48 ore e due avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I tamponi processati sono stati 4.295 di cui 3.361 test antigenici e 934 molecolari.

Il report posti letto su base regionale riporta 575 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 14 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 233 occupati. Sono i dati comunicati dall’Unità di crisi regionale.