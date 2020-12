Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 14 dicembre dell’unità di Crisi regionale riporta 647 positivi su 8.441 tamponi effettuati. Più di tremila guariti.

Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 647 positivi al Coronavirus in Campania (non erano così pochi dallo scorso 13 ottobre), 3.025 guariti e 50 decessi, di cui 22 nelle ultime 48 ore e 28 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 579 e i sintomatici 68. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 175.700, i morti sono 2.390 e le guarigioni 83.068. I tamponi processati complessivamente 1.830.136 di cui 8.441 eseguiti ieri.

Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 123 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.720 occupati.