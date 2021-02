Coppa Italia, Napoli-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Atalanta è la semifinale di andata della Coppa Italia: ecco tutti i modi per vedere il match di questa sera allo stadio “Maradona”.

Allo stadio Maradona di Napoli oggi grande sfida tra Napoli e Atalanta, le due big forti di attacchi molto prolifici, per la prima gara di semifinale della Coppa Italia. L’ultimo confronto nella competizione tra le due formazioni è del 2018 e si concluse con la vittoria in trasferta della Dea, in questo caso però, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, saranno gli azzurri ad aggiudicarsi il primo round della semifinale: la vittoria della squadra di Gattuso è a 2.50, il successo dei nerazzurri si gioca a 2.75 mentre il pareggio vale 3.50.

Gli uomini di Gasperini sono però favoriti per il passaggio del turno, a 1.80 contro il 2.00 del Napoli. Le preferenze degli scommettitori sono in equilibrio per i primi 90 minuti della sfida, con il 50% a favore degli azzurri e il 35% dei nerazzurri, ma per la conquista della finale l’85% ha scelto l’Atalanta. L’ipotesi che venga assegnato un calcio di rigore nel match è a 2.75 e a segnare dal dischetto potrebbero essere Insigne da un lato e Muriel dall’altro, entrambi a 6.00 in rete dagli undici metri. In casa dell’Atalanta la vittoria della Coppa Italia manca dal 1963, l’ipotesi del trionfo è a 4.00 mentre il bis del Napoli dopo il successo in finale dello scorso anno è a 5.00.

La sfida alla Dea e’ molto difficile ma Gattuso vorrebbe bissare il successo di ottobre scorso in campionato. Non ci sara’ un turn over massiccio rispetto al match vinto con il Parma. Gli unici due dubbi sono in difesa e a centrocampo. A sinistra del reparto arretrato dovrebbe esserci Hysaj e non Mario Rui. A difendere i pali Ospina con davanti a lui Manolas e Koulibaly. A destra ancora Di Lorenzo. A centrocampo si giocano una maglia Elmas e Bakayoko. Il giovane macedone ha fatto bene contro i ducali e potrebbe essere confermato, ma il francese da’ piu’ compattezza al reparto. Demme e Zielinski saranno al loro posto. In attacco Osimhen partira’ dalla panchina. Spazio ancora a Petagna come prima punta. Sulle fasce Lozano e Insigne.

In casa bergamasca pure l’argentino Romero e’ tra i convocati per la semifinale di Coppa Italia. Il difensore e’ risultato negativo nei tre successivi tamponi analizzati in laboratorio, dopo la falsa positivita’ riscontrata venerdi’ scorso. Assenti, invece, gli acciaccati Hateboer e Sutalo oltre allo squalificato Palomino (somma di ammonizioni). Sostituto di Hateboer sara’ Mahele. Da trequartista dovrebbe giocare Pessina; coppia d’attacco Zapata-Ilicic. Romero, dunque, rientrera’ in squadra dopo aver saltato la sfida di campionato con la Lazio, domenica a Bergamo. “In questo momento va dimenticato il campionato per concentrarci esclusivamente sulla Coppa Italia, dal momento che le partite col Napoli valgono la finale – le parole di Gasperini in conferenza stampa -. Non sara’ facile perche’ ho sempre considerato la squadra di Gattuso da scudetto, e’ un gruppo qualitativamente molto competitivo”.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. Allenatore: Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djmsiti; Mahele, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

Dove vederla in tv e streaming

Sarà possibile vedere in chiaro Napoli-Atalanta su Rai Uno, con pre e post partita in studio, o in streaming, collegandosi al sito della Rai, oppure attraverso il sito di RaiPlay. Altra opzione è quella di scaricare l’applicazione Rai Play, per assistere al match su dispositivi come pc, smartphone o tablet.