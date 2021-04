Controlli anti Covid 19 a Napoli e provincia: a Pasqua e Pasquetta 309 multe

Cronaca di Napoli: tra domenica 4 e lunedì 5 aprile i controlli anti Covid 19 dei Carabinieri hanno portato alla multa per 309 persone. Tutti i dettagli.

- Advertisement -

Continuano i controlli anti Covid 19 dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in tutta la città e la provincia partenopea. Tra domenica e lunedì i carabinieri hanno sanzionato 309 persone.

Durante la giornata di Pasqua, gli uomini e le donne dell’Arma hanno sanzionato in tutta la provincia 203 persone che non hanno rispettato le normative anti contagio. 105 nella città di Napoli, 50 nell’area sud (Torre Annunziata e comuni limitrofi) e 48 nell’area nord della provincia partenopea. I carabinieri, anche in questo Lunedì dell’Angelo, hanno continuato a presidiare le zone di maggior afflusso. Nella lente di ingrandimento del comando provinciale la città di Napoli ma anche tutta la provincia. Controlli a tappeto grazie al contributo del nucleo carabinieri Elicotteristi e delle motovedette dell’Arma.

106 le sanzioni anti Covid effettuate a Pasquetta. Nella tarda mattina i carabinieri son dovuti intervenire in piazza Plebiscito. Troppe persone assembrate e qualche famiglia che pensava di far giocare i propri bambini. All’arrivo dei carabinieri le persone si sono allontanate. I militari – nel rispetto delle norme anti contagio – hanno sanzionato alcuni cittadini.

Ad ora nella città di Napoli sono stati sanzionate 40 persone. A Castellammare e nei comuni limitrofi sono 36 le sanzioni contestate ad altrettanti cittadini che non hanno rispettato le norme di contenimento del fenomeno epidemico. 30 le sanzioni anti Covid nell’area nord della provincia partenopea.