Compleanno in stile Japan per la cantante e attrice Anna Capasso

Festa di compleanno per l’attrice e cantante Anna Capasso che, per brindare ai suoi 39 anni, ha scelto lo “Yugo sushi fusion experience” diretto da Pasquale De Vita. Una serata tra amici per la quale la nota artista (nella foto di Rino D’Antonio), ha preferito lo stile culinario “made in Japan”.

Ballando e divertendosi fino a notte fonda, sul finale, Anna non ha esitato a regalare ai presenti due delle sue scatenate hit come “Bye bye” e “Ballo da sola”. Per gli invitati, una festa in grande stile con la protagonista ancora una volta in primo piano per la sua bellezza – quella di una ragazza che non ha mai stravolto la propria immagine a colpi di chirurgia – e per l’eleganza sottolineata da un abito griffato Elisabetta Franchi.