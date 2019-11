Black Friday: Ecco le migliori offerte di videogiochi

Per il Black Friday Sony, Microsoft e Nintendo offrono sconti imperdibili. Ecco l’elenco dei videogiochi più interessanti.

di Piero Lomdardi – Si avvicina il Black Friday e come ogni anno Sony, Microsoft e Nintendo offrono sconti imperdibili, analizziamo quelli più interessanti.

Black Friday XBox

Microsoft propone la propria console con un incredibile sconto su Amazon a 179,98 euro anziché 299,99. Il bundle prevede Xbox One S da 1TB e Anthem in versione digitale con abbonamento al servizio di Xbox Live per un mese.

Se invece già possedete una Xbox con abbonamento a Live Gold potete usufruire delle offerte dello store Microsoft che mette a disposizione dei propri utenti una lista di titoli scontatissimi:

Ace Combat 7 | 27,99€ (69,99)

Assassin’s Creed Odyssey | 27,99€ (69,99)

Batman Arkham Collection | 19,99€ (59,99)

Call of Duty Modern Warfare | 54,99€ (-11%)

Call of Duty Modern Warfare Operator Edition | 67,99€ (84,99)

Code Vein | 41,99€ (69,99)

Control | 38,99€ (59,99)

Crash Bandicoot N’Sane Trilogy | 19,99€ (39,99)

Crash Team Racing Nitro Fueled | 25,99€ (39,99)

Dark Souls Remastered | 19,99€ (39,99)

Dirt Rally 2.0 | 19,99€ (-33%)

Cuphead | 14,99€ (19,99)

Destiny 2 Shadowkeep | 20,99€ (34,99)

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 | 29,99€ (59,99)

F1 2019 | 39.99€ (-43%)

Far Cry 5 | 17,49€ (69,99)

Gears 5 | 34,99€ (69,99)

GRID | 39,99€ (-28%)

GTA 5 | 9,89€ (29,99)

Kingdom Hearts III | 27,99€ (-30%)

Life is Strange 2 Season Complete | 19,99 (39,99)

Mortal Kombat 11 | 34,99€ (69,99)

No Man’s Sky | 24,99€ (59,99)

Rage 2 | 23,09€ (69,99)

Red Dead Redemption II | 34,99€ (69,99)

Resident Evil 2 | 19,79€ (59,99)

Spyro Reignited Trilogy | 19,99€ (39,99)

Tekken 7 | 14,99€ (49,99)

Wolfenstein Youngblood | 19,99€ (39,99)

Yooka-Laylee And The Impossible Lair | 23,99€ (-20%)

Okami HD | 9,99€ (19,99)

Black Friday PS4

Sony non è da meno e propone la sua console scontata in versione Pro o Slim, questa volta però i canali più interessanti sono le grandi catene che propongono prezzi stracciati come il bundle con PS4 da 1TB e tre giochi a 249 euro anziché 359,99 da Euronics.

Per quanto riguarda gli sconti al PlayStation store invece troviamo una vasta gamma di titoli.

Call of Chtulu | 21,99€ (-54%)

Call of Duty Infinity Warfare Legacy Collection | 12,99€ (-19%)

Call of Duty Modern Warfare | 54,99€ (-11%)

Catherine Full Body | 39,99€ (-23%)

Dead of Alive 6 | 26,99€ (-34%)

Dirt Rally 2.0 | 19,99€ (-33%)

Dragon Quest XI | 19,99€ (-47%)

F1 2019 | 39.99€ (-43%)

Fist of the North Star: Lost Paradise | 19,99€ (-51%)

GRID | 39,99€ (-28%)

Judgment | 24,99€ (-53%)

Kingdom Hearts III | 27,99€ (-30%)

Persona 5 | 19,99€ (-71%)

Resident Evil 2 | 28,50€ (-20%)

Wolfenstein Youngblood | 27,99€ (-22%)

Yakuza 6 Song of Life | 19,99€ (-35%)

Yooka-Laylee And The Impossible Lair | 23,99€ (-20%)

Black Friday Nintendo

La grande N offre sconti sui suoi titoli di punta tra i quali possiamo annoverare

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer -30%

The Legend of Zelda: Breath of the Wild -30%

Xenoblade Chronicles 2 -30%

The Elder Scrolls V: Skyrim -50%

Super Mario Odyssey -30%

New Super Mario Bros. U Deluxe -30%

Dragon Ball FighterZ -70%

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch-33%

FIFA 20 Legacy Edition -30%

1-2-Switch -40%

LEGO® Worlds -50%

Nessuna offerta degna di nota per quanto riguarda le console, visto il lancio recente di Switch Lite ci aspettiamo nei prossimi giorni qualcosa di appetibile sulla console ammiraglia.