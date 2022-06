Club Velico Salernitano: promuovere il mare con il “Vela day”

Club Velico Salernitano: sabato 4 e domenica 5 giugno presentazione del programma estivo dei Corsi di Vela durante le giornate di avvicinamento alla vela in collaborazione con Kinder Joy of Moving.

Il 4 e il 5 giugno il Club Velico Salernitano presenta il programma estivo dei Corsi di Vela in occasione del VELA DAY, promosso a livello nazionale dal 2 al 5 giugno dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e le società affiliate.

Le giornate di sensibilizzazione sono organizzate per promuovere la cultura del mare e lo sport della Vela e coinvolgere tutti coloro che, dai 6 anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela.

Il Club Velico Salernitano il 4 e 5 giugno, dalle ore 9 alle ore 17, apre le proprie porte a tutti i curiosi attraverso l’emissione di una tessera promozionale dedicata ai visitatori che vogliono avvicinarsi al mondo della vela.

Un simulatore di prova, un giro a vela e le preziose indicazioni degli istruttori federali, faranno da cornice a tutti i percorsi di avvicinamento e perfezionamento che il Club Velico Salernitano ha strutturato per il lancio della Scuola di Vela, a partire dai corsi estivi, organizzati in collaborazione anche con lo Smile Camp.

“Andare a vela” dichiara Luigi Amendola, Direttore Sportivo del Club Velico Salernitano, “è un ottimo modo per iniziare a prendersi delle responsabilità. Imparare a collaborare con gli altri membri dell’equipaggio aiuta i più giovani a crescere ed è fonte di benessere anche per i più grandi, perché mare e vento combattono lo stress e le ansie legate alla vita di tutti i giorni. I Corsi di Vela che abbiamo organizzato avvicinano non solo le persone al mare ma anche le persone tra di loro. Rispettare il mare, per imparare a rispettare gli altri”.