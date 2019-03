Walt Disney: A marzo arriva il remake in live action del film Dumbo

Il 28 Marzo esce Dumbo, remake in live action del film Dumbo – l’elefante volante, quarto classico della Walt Disney.

di Piero Lombardi – Il film è diretto dal regista visionario Tim Burton che in passato ha già collaborato con Disney in The Nightmare Before Christmas (1993), Alice in Wonderland (2010) e Frankenweenie (2012).

Nel cast di Dumbo:

Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Nico Parker, Finley Hobbins, Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney e Douglas Reith.

La colonna sonora, nella celebre canzone vincitrice del premio Oscar, Baby Mine, sarà interpretata da Elisa nella versione italiana.

“Lavorare con Disney in un film diretto da Tim Burton è molto più di un sogno che si avvera, amo il cinema di Tim Burton da sempre e sono una grande fan dei classici Disney. Con Dumbo, in modo particolare, ho sempre sentito un legame molto forte: come figlia quando ero piccola e ora come madre.

Nel classico d’animazione la scena con la ninna nanna ‘Bimbo Mio’ è il momento più toccante: provo un’emozione grandissima nel poter interpretare una canzone che ha sempre fatto vibrare le corde del mio cuore”. Ha dichiarato la cantante.

La trama di Dumbo si distaccherà dall’opera originale. Tim Burton ha applicato lo stesso principio anche con il suo Alice in Wonderland, campione di incassi nel 2010.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

“Holt era un tempo una star del circo, ma dovette andare in guerra che, al ritorno da essa, lo aveva terribilmente shockato. Il proprietario del circo, Max Medici (Danny DeVito), lo ingaggia per prendersi cura di Dumbo, un elefantino dalle enormi orecchie che lo rendono lo zimbello della troupe del circo.

Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo può volare, l’imprenditore V.A Vendevere (Michael Keaton) e l’artista Colette Marchant (Eva Green) arrivano per rendere l’elefantino la star che merita di essere”.

Intanto la Disney ha già annunciato altri live action: Aladdin scritto e diretto dal regista Guy Ritchie e il Re Leone di Jon Faverau in uscita quest’estate.