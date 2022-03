Castellammare di Stabia, furto ed estorsione: arrestato 24enne

Un 24enne è stato arrestato a Castellammare di Stabia e dovrà scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione per furto ed estorsione.

Stamattina gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in Salita San Giacomo a Castellammare di Stabia G.L., 24enne stabiese, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso ieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo è condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e ad una multa di 700 euro per furto aggravato ed estorsione commessi a Castellammare nel 2014.