Calciomercato Napoli, è sfida con il Barcellona per Tagliafico

Calciomercato Napoli: la sfida che vedrà gli azzurri opposti ai blaugrana in Europa League è cominciata per assicurarsi le prestazioni del difensore dell’Ajax.

Calciomercato Napoli | Si sfideranno in Europa League, ma Barcellona e Napoli la partita hanno iniziato a giocarla sul mercato. In palio il cartellino di Nicolas Tagliafico, nazionale argentino in uscita dall’Ajax, diventato un grande obiettivo del club catalano. Secondo il Mundo Deportivo le trattative vanno avanti da una settimana e il giocatore sudamericano sarebbe in pressing sulla società di Amsterdam, nella speranza che il suo trasferimento si concretizzi. La formula sarebbe quella del prestito con opzione di acquisto.

Sul giocatore si era mosso molto prima il Napoli che, come ricorda il sito del quotidiano catalano, sarebbe stato pronto a versare 7 milioni nelle casse del club di Amsterdam, una cifra che ora anche gli azulgrana sarebbero decisi a investire, ma versando la somma nella prossima stagione esercitando l’eventuale opzione di acquisto. Il 29enne esterno vorrebbe trasferirsi già a gennaio, l’Ajax e Ten Hag vorrebbero rimandare tutto a giugno, ma il Barça e lo stesso Tagliafico hanno fretta di chiudere e magari il Napoli potrebbe ritrovarselo come avversario in Europa League.