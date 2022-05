Calcio Napoli: Spalletti ritrova Rrahmani, fiducia per Di Lorenzo e Anguissa

Per la trasferta di Torino il tecnico del Calcio Napoli dovrebbe poter contare sul gruppo al gran completo, per chiudere al meglio la stagione.

Così come promesso, Aurelio De Laurentiis è tornato ieri a Castel Volturno. Il presidente ha assistito alla seduta di allenamento del Calcio Napoli a bordo campo. In serata, poi, cena con la squadra come da programma. Intanto Spalletti ha ritrovato Rrahmani che dopo due giorni di lavoro preventivo si è aggregato al resto del gruppo. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo, Anguissa in palestra.

Entrambi, però, dovrebbero essere a disposizione per l’incontro di sabato pomeriggio a Torino. L’unico dubbio del tecnico per la formazione titolare è a destra. Dove dovrà scegliere tra Lozano e Politano. A centrocampo Lobotka dovrebbe far coppia con Anguissa facendo riposare Fabian Ruiz, Mertens dovrebbe essere confermato alle spalle di Osimhen con Insigne a sinistra.