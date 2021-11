Calcio Napoli: Spalletti recupera Fabian, Insigne e Osimhen

Il tecnico del Calcio Napoli potrà contare sui tre assenti di lusso in vista della sfida di domenica contro l’Hellas Verona.

Buonissime notizie per il Calcio Napoli e Luciano Spalletti in vista della sfida di domenica pomeriggio in casa contro il Verona. Nella seduta odierna il tecnico ha ritrovato col gruppo Insigne, Osimhen e Fabian. I tre titolari, rimasti a casa per la trasferta di Varsavia contro il Legia, ci saranno contro l’Hellas.

Manolas, invece, ha dovuto svolgere personalizzato in campo mentre Malcuit in palestra. Con Koulibaly squalificato, al centro della difesa con Rrahmani ci sara’ Juan Jesus che in Polonia non ha fatto male da terzino sinistro. A destra il solito Di Lorenzo, sulla fascia mancina Mario Rui. Con Insigne e Osimhen in attacco ci sara’ Politano.