Calcio Napoli, Insigne infortunato: assente a Cagliari

Il Calcio Napoli dovrà fare a meno del suo capitano nella delicata trasferta in terra sarda di quest’oggi.

Niente Insigne per il Calcio Napoli oggi a Cagliari. Il capitano azzurro ieri ha, infatti, subito un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento della mattina a Castel Volturno. Niente viaggio per Insigne che si aggiunge a un problema sugli esterni di attacco visto che Politano non è stato convocato dopo aver fatto allenamento personalizzato in campo, così come Lozano, che ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Possibile quindi l’utilizzo di Mertens oppure di Ounas come esterno. Buona notizia dal centrocampo con Fabian Ruiz che ha svolto l’intera seduta in gruppo, mentre Lobotka ha svolto lavoro in palestra e Osimhen ha fatto personalizzato in palestra a scopo precauzionale.