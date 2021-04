Calcio Napoli, il 29 aprile di 31 anni fa il secondo scudetto azzurro

Il Calcio Napoli celebra il 31esimo anniversario del secondo scudetto azzurro ottenuto dopo l’1-0 firmato Baroni, con cui la formazione di Maradona vinse al San Paolo contro la Lazio.

- Advertisement -

“29 aprile 1990. Il Napoli vince il suo secondo Scudetto”. Lo ricorda sui social il Calcio Napoli, con l’hashtag “Forza Napoli sempre”. Era il 29 aprile 1990 quando gli azzurri vinsero al San Paolo contro la Lazio per 1-0 con gol di Baroni conquistando il secondo tricolore a distanza di tre stagioni dal primo.

Fu un finale di campionato emozionante ed esaltante. Il Napoli lottò punto a punto contro il Milan effettuando il sorpasso decisivo alla penultima giornata. Gli azzurri superarono il Bologna al Dall’Ara per 4-1, mentre il Milan cadde nella ‘fatal Verona’ al Bentegodi, sconfitto per 2-1. Il Napoli vinse il tricolore con 51 punti, davanti al Milan con 49 (al tempo c’erano i due punti per vittoria). In quel campionato gli azzurri contarono 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.