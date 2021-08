Bagnoli-Coroglio, apre il nuovo parcheggio comunale con 143 posti auto

I cittadini avranno a disposizione 143 posti auto nei quali si potrà sostare con 3 euro al giorno, nella nuova area parcheggio a Bagnoli-Coroglio.

Si potrà sostare con 3 euro nella nuova area parcheggio del Comune di Napoli a Bagnoli-Coroglio, che prevede 143 posti auto. Ad annunciarlo, come riporta Fanpage, l’ordinanza dirigenziale 13 del 5 agosto dell’Area Viabilità e trasporto Pubblico e Servizio Trasporto Pubblico del Municipio, che istituisce le aree di sosta regolamentate a pagamento senza custodia in via Pasquale Leonardi Cattolica, per 143 stalli a disposizione.

“Risulta essere di primario interesse – scrive il Comune – l’adozione di interventi finalizzati a garantire ai cittadini e agli operatori commerciali dell’intera area adeguate risposte in relazione alle esigenze connesse alla disponibilità di aree di sosta e allo stesso tempo a migliori condizioni di viabilità”.

Le tariffe

Tariffa unica di € 2,00 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dei giorni feriali e festivi;

Tariffa unica di € 2,00 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e festivi;

Tariffa unica di € 3,00 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 giorni feriali e festivi.