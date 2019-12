Scuola: Attività e laboratori per l’open day all’Istituto Caselli-De Sanctis

Al via l’Open Day dell’Istituto Caselli-De Sanctis. Per l’occasione sono state organizzate attività, eventi e laboratori. Prossimo appuntamento sabato 18 gennaio 2020.

In occasione delle Giornate d’Orientamento l’Istituto Caselli-De Sanctis, ieri 14 dicembre 2019, si sono svolti gli OPEN DAY dell’Istituto in entrambi i plessi CASELLI E DE SANCTIS, con illustrazione ad alunni e famiglie delle caratteristiche e delle possibilità offerte da tutti gli indirizzi dell’Istituto. I docenti esperti hanno illustrato i piani didattici e gli sbocchi nel mondo universitario e lavorativo.

Nella giornata di ieri sono stati presentati i corsi, visitati i laboratori e assistito agli eventi organizzati per l’occasione. Infatti durante l’incontro sono stati proiettati alcuni video illustrativi delle attività laboratoriali, dei piani didattici, degli indirizzi specifici dell’istituto.

Si è distinto l’immutato entusiasmo e la passione per il coordinamento del servizio di accoglienza dell’Istituto Caselli-De Sanctis formato da hostess e da stewards i quali hanno accompagnato i genitori e alunni nelle aule (tutte munite di LIM ), nei laboratori di informatica e scientifico con alte tecnologie. Nel corso delle visite è stato molto apprezzato l’affresco settecentesco in Aula Magna, gioiello dell’Istituto. Inoltre in laboratorio si sono svolte attività di simulazione turistica con gli alunni delle scuole di primo grado del territorio.

Il prossimo appuntamento è per sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 con nuovi eventi e tante attività dimostrative per genitori e alunni.

Il nuovo Istituto Caselli-De Sanctis è nato dall’unione di due notissime scuole che rappresentano un’icona della città di Napoli: Istituto Caselli e Istituto De Sanctis.

L’Istituto Caselli (sede Parco di Capodimonte – 80131 Napoli)

Liceo Artistico con indirizzi del Design Grafica pubblicitaria e fotografia.

Istituto Professionale Industria e Artigianato per la ceramica e artigianato

Istituto tecnico a indirizzo chimica, materiali e biotecnologie ambietali

Corsi serali

L’Istituito De Sanctis (Piazza S. Maria in Portico 23 – 80122 Napoli)

Tecnico dei servizi turistici

Tecnico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

opzione sanitario opzione ambientale

Liceo scientifico tradizionale

Liceo scientifico opzione scienze applicate

Liceo Artistico indirizzo Design Grafica pubblicitaria e fotografia

Corsi serali

STRUTTURE E TECNICHE METODOLOGICHE PRESENTI NEL PLESSO

Laboratori di informatica, linguistici e multimediali

Laboratorio scientifico-biotecnologico

Biblioteca multimediale

Aula Magna

Spazi per attività motoria e teatrali

Aule attrezzate con LIM

CLIL- Insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

Sezione ospedaliera

Istruzione domiciliare

Collaborazioni con le Università, CNR, Unione Industriale di Napoli, ASL Na1, USR Campania, MIUR, Aziende del territorio

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO E DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE