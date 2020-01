Tram a Napoli: venerdì 31 gennaio il ritorno della Linea 1 (la scorsa notte ci sono state prove tecniche di circolazione).

Se, da un lato, a due settimane dall’incidente a Piscinola, la tratta della Linea 1 della metropolitana è ancora limitata da Colli Aminei a Garibaldi, dall’altro ci sono buone notizie sul fronte tram a Napoli, visto che la linea Poggioreale-Cristoforo Colombo, quella indicata con il numero 1, sarà in circolazione da venerdì 31 gennaio.

Come riportato da “Il Mattino”, il tram che collega Piazza Municipio con Poggioreale tornerà dunque attivo dopo due anni di interruzione del servizio. L’azienda di trasporto informa i cittadini che nelle prossime 48 ore ci saranno prove tecniche notturne (già effettuate la scorsa notte) per garantire che il servizio parta senza complicazioni.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e di Alessandra Clemente, assessora ai Lavori pubblici: “Siamo in queste ore a fianco dei lavoratori – dichiara Clemente – per le prove tecniche notturne dei tram che torneranno in circolazione da questo venerdì. Questo rappresenta un collegamento importante che garantiremo ogni 10 minuti. Questa corsa è stata un’arteria importantissima della nostra città che finalmente torna ad essere operativa ed utilizzata dai cittadini, dai turisti e dai lavoratori”.

Foto: pagina Facebook Anm