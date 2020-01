Napoli, l’Istituto Caselli-De Sanctis presenta i corsi formativi. Open day il 18 gennaio

L’Open Day si svolgerà sabato 18 gennaio 2020. Una delle priorità dell’Istituto Caselli-De Sanctis è l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nella prospettiva di una scuola di tutti e per tutti.

L’Istituto Caselli-De Sanctis ad indirizzo raro, nasce dall’unione di due scuole storiche napoletane di prestigio, legate tra loro da un bagaglio di tradizioni e di cultura storica locale. L’Open Day presso la sede di Santa Maria a Portico si terrà sabato 18 gennaio 2020 dalle ore alle ore dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il plesso Francesco De Sanctis, ubicato nell’elegante quartiere di Chiaia, in una posizione strategica, ben accessibile con tutti i mezzi di trasporto, presenta una ricca offerta formativa con indirizzi di studio diversificati, ben rispondenti alle esigenze formative ed educative dell’utenza del territorio, utilizzando metodologie didattiche innovative nell’ambito delle Avanguardie Educative (iniziativa dell’INDIRE) e con la formazione di classi 4.0 (utilizzo didattico dell’Ipad in classe e a casa da parte di ciascun alunno).

Gli indirizzi presenti nel plesso De Sanctis sono:

Liceo scientifico tradizionale ed il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate , con informatica e scienze in sostituzione del Latino, forniscono agli studenti le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e della metodologie relative anche attraverso la pratica laboratoriale;

Indirizzo Tecnico Turistico, strettamente legato alla realtà territoriale, fornire ai diplomati numerosi sbocchi professionali nelle imprese turistiche (agenzie di viaggio, Tour operator, alberghi), presso compagnie aeree e di navigazione, come organizzatori di Congressi e Fiere, accompagnatori e guide turistiche, consulenti e promotori turistici, operatori di marketing

Il tecnico biotecnologico opzione ambientale e sanitario, fornisce agli studenti competenze nella pianificazione di attività laboratori ali e nel controllo qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici, con diversi sbocchi professionali, come tecnico analista nei laboratori di analisi chimiche e batteriologiche, tecnico di ricerca nei laboratori scientifici, tecnico controllo qualità nelle industrie biochimiche e farmaceutiche, insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici e professionali;

Il Liceo Artistico, indirizzo Grafica e Design, offre agli studenti una formazione culturale multidisciplinare ed una preparazione specialistica di base grafica e fotografica, favorendo una padronanza dei mezzi multimediali e senso critico. Numerosi gli sbocchi lavorativi negli studi grafici, fotografici, agenzie di pubblicità, di comunicazione, di marketing e P.R.

Tutti gli indirizzi consentono agli allievi, una volta conseguito il diploma, di proseguire negli studi universitari e avere la possibilità di accedere facilmente e con successo al mondo del lavoro. Infatti, a tal proposito, possiamo citare il brillante follow up di diversi allievi inseriti in progetti di ricerca internazionale per lo studio di nuovi antibiotici, altri che lavorano nelle Compagnie Aeree, come la Ryanair, presso la Stazione Marittima e presso Struttura Ricettiva.

L’istituto è molto attento e partecipe a percorsi personalizzati per le eccellenze anche nell’ambito sportivo agonistico. clicca qui

Una delle priorità dell’ Istituto Caselli-De Sanctis è l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nella prospettiva di una scuola di tutti e per tutti, aperta alla cura educativa dei bisogni differenti, alle integrazioni di tutte le diversità. A tal proposito si sviluppano interventi educativi coinvolgendo tutto il personale scolastico, le famiglie e le risorse interne ed esterne alla scuola.

Come raggiungere l’Istituto Caselli-De Sanctis

Il complesso scolastico è facilmente raggiungibile con i trasporti pubblici: a 100 mt dalla stazione della metropolitana a Piazza Amedeo; a 150 mt dalla Funicolare di Chiaia; a 20 metri dalla fermata degli autobus in transito sulla Riviera di Chiaia e Piazza Amedeo. A breve ci sarà anche la possibilità di usufruire della Linea 6 la cui stazione ‘Arco Mirelli’ e ‘San Pasquale a Chiaia’ distano dalla scuola a meno di 200 mt.

Vi aspettiamo!