Previsioni Meteo Campania: si preannuncia un weekend all’insegna del gran caldo, con temperature fino a 40 gradi.

Il meteo Campania prevede ancora una volta un weekend con caldo africano su tutta la Regione: le temperature che sfioreranno i 40 gradi. Ecco i dettagli delle previsioni del tempo da venerdì 5 a domenica 7 luglio, riportate dal sito 3bmeteo.com.

Meteo Campania: le previsioni per venerdì 5 luglio

Persiste la fase di bel tempo estivo, se si eccettuano locali annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei comprensori montuosi della bassa Calabria e la Sicilia centro-orientale con qualche acquazzone pomeridiano. Temperature massime ancora superiori alle medie climatiche. Tuttavia il rinforzo del promontorio subtropicale sul Mediterraneo centro-orientale, darà il via ad una nuova ondata di calore sulle regioni meridionali: sotto l’afflusso di correnti di estrazione algerina, il termometro tornerà ad attestarsi su valori prossimi o superiori alla soglia dei 37-38°C nelle località pianeggianti non mitigate dalle brezze con picchi anche di 40°C sulla Sicilia interna.

Meteo Campania: le previsioni per sabato 6 luglio

Ancora una giornata molto calda, con l’alta pressione africana ben salda nelle sue posizioni. Si attendono temperature roventi con punte prossime ai 40°C nelle aree interne. Afa sulle coste. Venti deboli variabili o da NO con mari poco mossi.

Meteo Campania: le previsioni per domenica 7 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure settentrionali, pianure meridionali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali in quota.