Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani divisa tra Nicola e Riccardo

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani ancora una volta protagonista del dating show di Maria De Filippi. Armando Incarnato farà coppia con Angela?

Dopo la mini-pausa per il lunedì di Pasquetta, nella giornata di oggi, martedì 6 aprile, Uomini e Donne torna in onda su Canale 5 (ore 14.45) con una puntata dedicata al trono over. Manco a dirlo, in primo piano ci sarà lei, la superstar Gemma Galgani. Nell’ultimo appuntamento dedicato al trono over, la dama torinese si era confrontata prima con Nicola Vivarelli e poi con il cavaliere Riccardo.

Entrambi le hanno spiegato di vederla solo come un’amica, deludendo Gemma che sperava di rivivere nuove emozioni. Quali novità ci saranno per la dama di Torino?

Uomini e donne, anticipazioni trono over: baci tra Armando Incarnato e Angela?

Stando alle anticipazioni del “Vicolo delle News”, al centro della prossima puntata del programma di Maria De Filippi dovrebbero esserci anche le vicende di Armando Incarnato. Il parrucchiere napoletano ha infatti cominciato una frequentazione con Angela, la dama che precedentemente usciva con Luca Cenerelli.

La grande attesa dei telespettatori riguarda soprattutto se la conoscenza tra Armando e Angela sia andata oltre: pare che tra i due ci siano stati dei baci.