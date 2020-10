Anticipazioni Amici 20: Arisa e Marco Mengoni tra i Prof?

78

Non si conosce ancora la data della prima puntata, ma c’è grande attesa per Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto a tagliare il prestigioso traguardo della 20ma edizione. Il programma si conferma dunque di gran lunga il talent show più longevo della tv italiana (che ha lanciato, tra gli altri, artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Stefano De Martino, Annalisa, Elodie e The Kolors).

Verso Amici 20: Arisa e Marco Mengoni tra i Prof?

L’inizio del programma ci sarà a fine ottobre/inizio novembre e per ora gli unici professori confermati sarebbero la Maestra Alessandra Celentano per la categoria ballo e Rudy Zerbi per la categoria canto. Si profilano inoltre new entry di prestigio, visto che, dopo il rifiuto di Giorgia, Maria De Filippi starebbe facendo di tutto per convincere altri due big della musica italiana a fare da Prof per i ragazzi: i nomi sono quelli di Arisa e Marco Mengoni.

Come riporta il sito “Bellacanzone.it”, la speranza di “Queen Mary” è quella di poter avere a disposizione degli allievi anche questa coppia di assi: riuscirà a convincerli ad entrare nel cast di Amici 20?