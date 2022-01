Amici 21, anticipazioni: saltata la registrazione dell’ultima puntata

Amici 21, anticipazioni. Saltata la registrazione della prima puntata del 2022, prevista per martedì 4 gennaio.

Arrivano le ultime anticipazioni del talent show di Canale 5, Amici 21. Brutte notizie per i fan del programma condotto da Maria De Filippi: la registrazione della prima puntata del 2022 è saltata.

Lo riporta il sito Blastingnews, spiegando che la registrazione prevista per martedì 4 gennaio è saltata per motivi non specificati. “Le prime riprese del 2022 potrebbero avvenire giovedì 6 o venerdì 7 gennaio, ma non ci sono ancora certezze a riguardo” si legge.

E ancora: “Visto che il talent show tornerà su Canale 5 domenica 9, è presumibile che l’appuntamento in questione venga registrato con almeno 24 ore d’anticipo rispetto alla messa in onda, a meno che Maria De Filippi non decida di sorprendere i fan con uno speciale in diretta”.

Per ovviare il problema, la redazione ha mostrato un video inedito degli studenti durante il periodo natalizio. Nessuna notizia, ancora, su Crytical, che non è più apparso nei daytime del talent show.

Tra le tante ipotesi avanzate dai fan del programma, la prima è che il cantante di Anna Pettinelli possa aver contratto il covid e, pertanto, possa essere in quarantena in attesa della negativizzazione.

