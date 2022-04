Amici 21, registrazione 16 aprile: Eliminata Carola allieva della Celentano

Amici 21 , anticipazioni puntata 16 aprile. Sabato ci dovrebbe essere una sola eliminazione: sarà Carola a lasciare il programma.

Arrivano le ultime anticipazioni del prossimo appuntamento serale di Amici 21, quello di sabato 16 aprile. Secondo le ultime anticipazioni de Il Vicolo delle News, ci sarà una sola eliminazione in questa puntata.

Tra gli allievi che rischiano, tra gli alunni più a rischio ci sono sicuramente Albe e Carola. I tre allievi che sono finiti al ballottaggio per l’eliminazione, dopo le consuete sfide, sono Serena, allieva di Todaro, Dario, allievo di Veronica Peparini e Carola, allieva della Celentano.

Sarà proprio quest’ultima a giocarsi la salvezza nello scontro finale con Dario, con la giuria (dove segnaliamo il ritorno di Stash dopo il covid) a decretare l’uscita della ballerina.

A questa notizia c’è stata una vera e propria rivoluzione sul web, con i fan schierati a favore della ragazza. Talmente forte il sostegno che addirittura in molti hanno accusato Il Vicolo delle News di diffondere delle fake news.

Le lamentele sono state così insistenti che su Twitter è arrivata la risposta del sito stesso “Questi sono i segreti del nostro mestiere, che ovviamente non sveleremo mai… tanto lo vedremo e poi scopriremo chi ha ragione. Noi siamo certi di quello che abbiamo scritto…”.

Altri fan si sono invece scagliati contro la giuria, colpevole, secondo loro, di impoverire l’intero circuito di ballo eliminando una ballerina valida come Carola. Non ci resta che attendere la puntata di sabato per conoscere la verità.

