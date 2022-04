Pasqua 2022: ecco i film da vedere su Procida

Pasqua 2022. Ecco i film da vedere e rivedere ambientati sull’isola Capitale italiana della Cultura 2022, Procida.

La Pasqua 2022 si avvicina e con essa anche i consueti giorni di vacanza. Tra un pranzo in famiglia e una gita fuori porta, una delle attività preferite da tutti è la visione in streaming di film e serie tv.

A tal proposito proponiamo una lista di film ambientati a Procida da vedere durante le vacanze di Pasqua 2022. La scelta non è stata casuale, visto che solo pochi giorni fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Procida è stata ufficialmente nominata Capitale italiana della Cultura per il 2022.

Pasqua 2022, ecco la lista di film su Procida:

Il Postino

Il poeta cileno Pablo Neruda viene esiliato su un’isola del sud d’Italia. L’uomo vi si rifugia con la giovane ed affezionata consorte Matilde. Al disoccupato Mario viene affidato l’incarico di consegnare al poeta una nutrita corrispondenza. Giorno dopo giorno i due uomini così diversi diventano amici.

Il talento di Mr. Ripley

Tom Ripley si reca in Italia alla ricerca di Dickie, quando riesce a trovarlo resta affascinato dallo stile di vita che l’uomo conduce in compagnia della sua fidanzata, così lo uccide e ne assume l’identità.

La supertestimone

Una zitella incallita fa prima condannare per omicidio un protettore di prostitute poi se ne pente, se ne innamora e lo sposa.

Detenuto in attesa di giudizio

Un italiano emigrato in Svezia, decide di rientrare in patria per le ferie ma viene arrestato alla frontiera senza alcuna apparente spiegazione.

Generazione 56k

Daniel e Matilda vivono una relazione che rivoluzionerà il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera di se stessi che, in modi opposti, hanno dimenticato.

