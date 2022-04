Amici 21, registrazione serale: Crytical ancora a rischio eliminazione

Amici 21, anticipazioni registrazione serale che andrà in onda sabato 9 aprile. Dopo essersi salvato nella scorsa puntata, Crytical è ancora a rischio?

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione del serale di Amici 21 che andrà in onda sabato 9 aprile. Anche in questa puntata ci saranno due eliminazioni: la prima diretta alla fine della prima sfida e poi la seconda alla fine della puntata in casetta.

Per quanto riguarda la questione della giuria, ricordiamo che Stash è risultato positivo al covid la scorsa settimana. Non sappiamo ancora se sarà presente sabato sera o verrà sostituito come nella scorsa puntata, dove Sabrina Ferilli ha preso il suo posto.

Come vi abbiamo detto anche nei giorni scorsi, le squadre, dopo le prime eliminazioni, sono attualmente così composte: quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso Alice De Frate e John Erik De La Cruz, rimanendo con: Albe (cantante), Dario Schirone (ballerino) e Crytical (cantante).

Vediamo quali sfide ci aspettano nella prossima puntata di Amici 21.

La squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini hanno perso Christian, mentre quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso Gio Montana, Calma e Leonardo, rimanendo con: LDA (cantante), Luigi Strangis (cantante), Michele Esposito (ballerino) e Carola Puddu (ballerina).

Tra gli allievi restanti, secondo le ultime anticipazioni, quello più a rischio è Crytical. Il cantante era tra i possibili eliminati anche la scorsa puntata, anche se alla fine è riuscito a salvarsi.

In questa puntata anche Alex è tra quelli in dubbio. Il ragazzo, infatti, ha subito il guanto di sfida da parte di Rudy Zerbi che lo mette in sfida con Luigi sul brano “Signor tenente”. Anche Lorella Cuccarini ha voluto una sfida tra Luigi e Alex, chiedendo loro di creare un nuovo brano da esibire per la prima volta in studio.

Alessandra Celentano, invece, ha proposto una sfida tra il suo allievo Michele e Nunzio, della squadra di Raimondo Todaro, su una coreografia modern. Guanto di sfida anche per Aisha da parte di Anna Pettinelli, che vuole metterla a confronto con Albe.

