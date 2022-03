Amici 21, anticipazioni del serale: secondo guanto di sfida

Amici 21, anticipazioni. Nuovo guanto di sfida lanciato per la prossima puntata, quella di sabato 26 marzo.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Siamo in attesa della seconda puntata della fase finale del programma, il tanto atteso Serale. In questa fase gli allievi si giocano la possibilità di arrivare fino in fondo e vincere il talent show di Canale 5.

Come sappiamo gli allievi sono stati divisi in 3 squadre con due professori ciascuno a fare da riferimento. In più in questa edizione, similmente a quanto successo in quella precedente, viene riconfermata la possibilità di lanciare il “guanto di sfida”.

Gli stessi studenti possono decidere di sfidare un proprio collega o un professore può scegliere uno studente di un’altra squadra da far competere, nella stessa categoria ovviamente, con uno dei suoi ragazzi. Ricordiamo che la sfida può anche essere rifiutata.

Quest’ultimo è stato il caso della prima sfida lanciata ieri da Raimondo Todaro nei confronti di Alessandra Celentano: sfruttando la propria allieva Carola, il professore ha sfidato Serena e la sua prof (la Celentano appunto), per dimostrare la sua visione della danza.

Oggi è stata la volta della professoressa Anna Pettinelli, che ha messo in sfida Albe e Alex su un pezzo gioioso, che faccia sorridere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)