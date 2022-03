Uomini e Donne, anticipazioni: dichiarazione di Matteo a Valeria

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima esterna con Valeria, il tronista Matteo Ranieri si è lasciato andare a una “dichiarazione”.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Nella prossima puntata vedremo Matteo Ranieri lasciarsi andare a una sorta di dichiarazione nei confronti della sua più recente corteggiatrice, Valeria.

Andiamo con ordine. Matteo era in esterna con Valeria e dopo un appassionato bacio, il ragazzo ha deciso di fare di più. Le ha quindi regalato una loro foto con una dedica molto significativa dietro.

“Mi fai venire voglia di futuro” sono le parole che Matteo ha scritto dietro la foto. Parole molto parole importanti che hanno molto emozionato la ragazza e che dimostrano che, nonostante sia arrivata dopo, Valeria ha già costruito qualcosa di molto importante.

In studio, vedendo queste scene, Federica, l’altra corteggiatrice del ragazzo, ci è rimasta molto male. E’ da qualche tempo che anche lei dichiara di sentire dei sentimenti molto forti per il tronista ma che non ha avuto lo stesso effetto della rivale.

Matteo, comunque, sembra solo instradato verso una scelta, dato che comunque pare non ancora pronto a prendere la sua decisione finale. Oggi, chiaramente, le probabilità che sia Valeria a essere la più probabile come scelta, ma non ci resta che aspettare le prossime puntate.

