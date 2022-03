Amici 21, anticipazioni: Todaro lancia la sfida a Celentano

Amici 21, anticipazioni. Nel prossimo appuntamento con il serale vedremo Serena contro Carola, sfida lanciata da Raimondo Todaro.

Arrivano le ultime anticipazioni del prossimo appuntamento con il serale di Amici 21. In questa puntata assisteremo alla sfida tra Carola Puddu e Serena Carella, sfida voluta da Raimondo Todaro, insegnante di Serena.

La sfida sarà tra le due ballerine, ma in realtà vedrà contrapposte due visioni diverse della danza. Tutto nasce dalle continue critiche che la prof Alessandra Celentano ha mosso a Serena durante tutto il suo percorso, già durante gli appuntamenti pomeridiani.

Secondo la prof la ragazza non ha i requisiti giusti, secondo i normali canoni della danza, per stare li e continuare a far parte del talent. “Esistono vari ballerini. Possono esserci dei bravi ballerini, non adatti a determinati spettacoli” ha spiegato Todaro a riguardo.

Da qui il guanto di sfida a Carola, allieva proprio della Celentano, che è quindi una sfida rivolta alla prof e alla sua visione della danza stessa. Le due ragazze si sfideranno sulle note di Single ladies di Beyoncé.

Carola, saputa della sfida ha dichiarato: “A livello di interpretazione ci sta, visto che sono single, in Single Ladies potrei giocarmela“. Serena ha invece risposto, in maniera decisamente laconica, “Divertente”.

