Amici 20, anticipazioni: il serale parte il 20 marzo

Amici 20, anticipazioni. Il serale del programma partirà il prossimo 20 marzo, al termine di C’è Posta Per Te, e prevede ben 9 puntate.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 20. I fan sono in trepidante attesa dell’annuncio della data del serale, che porterà i migliori di questa edizione a scontrarsi per la vittoria finale.

Ricordiamo che non ci sono limiti di posti per il serale, ma i professori sono intenzionati a portare solo i migliori all’appuntamento con le puntate serali del programma. Scopriamo insieme, quindi, quale è la data ufficiale.

Amici 20: il cast del serale non è stato ancora deciso.

Grandi novità in arrivo per Amici 20. I fan del programma sono in attesa di scoprire la data di inizio del serale del programma. Per risolvere questo dilemma è intervenuto TV Blog che ha scoperto e annunciato la data ufficiale.

“Siamo in grado di anticiparvi che la data di partenza della versione serale di Amici di Maria De Filippi sarà sabato 20 marzo 2021, ovviamente in prime time su Canale 5, subito dopo la puntata del sabato di Striscia la Notizia“.

“L’edizione 2021 del serale di Amici sarà composta da 9 puntate, tutte previste nella collocazione del sabato sera”, si legge ancora.

“Per quel che riguarda il cast artistico che farà da corollario ai ragazzi, veri protagonisti del programma” si legge, infine, su Tv Blog “si sta decidendo ora la sua composizione. Appuntamento dunque per la prima puntata del serale di Amici 2021 sabato 20 marzo in prima serata con Maria De Filippi, naturalmente su Canale 5”

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici.