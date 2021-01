Amici 20, torna il talent di Maria De Filippi: Lorella Cuccarini parteciperà da casa

Amici 20: oggi pomeriggio (ore 14.10) prima puntata del 2021 del talent di Maria De Filippi. Fabrizio Moro superospite, mentre Lorella Cuccarini parteciperà “a distanza”.

Oggi, sabato 9 gennaio (ore 14.10), andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del 2021 di Amici, il talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.

Una puntata in cui proseguiranno le sfide di canto e di ballo in vista della fase serale del programma, con i 16 allievi pronti a darsi battaglia a suon di canto e ballo. Ospite della puntata sarà Fabrizio Moro, già professore di canto della famosa scuola di Maria De Filippi dal 2015 al 2017.

Il 45enne cantautore romano presenta un medley delle canzoni Portami via e Il senso di ogni cosa. Nonostante la positività al Covid 19, ci sarà anche Lorella Cuccarini. La popolare showgirl e conduttrice (nuova insegnante di ballo ad Amici 20) parteciperà alla puntata da casa, in attesa del tampone negativo che le consentirà di tornare in studio.