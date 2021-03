Amazon: oggi, lunedì 22 marzo, i sindacati hanno indetto una protesta di 24 ore (che coinvolge i lavoratori diretti e coloro che operano negli appalti di servizi di logistica).

Oggi, lunedì 22 marzo, i lavoratori della filiera di Amazon hanno indetto uno sciopero: è la prima volta che accade in Italia. La giornata di protesta è stata lanciata dai sindacati del settore trasporti (ovvero Fit Cisl, Filt Cgil e Uiltrasporti). Lo sciopero coinvolgerà per 24 ore i dipendenti diretti del colosso mondiale dell’e-commerce e i lavoratori che operano negli appalti dei servizi di logistica: per oggi dunque stop alle consegne in tutta Italia.

Tra le diverse richieste, ci sono la verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro, corretto inquadramento professionale del personale, riduzione dell’orario di lavoro degli autisti e adeguato importo di indennità di trasferta.