Vomero, tentano di rubare uno scooter in Piazza Vanvitelli: in manette padre e figlio (I NOMI)

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 51enne e un 29enne mentre tentavano di rubare uno scooter che era in sosta a Piazza Vanvitelli.

I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso Pasquale Casertano, prossimo ai 51 anni, e Salvatore Casertano, 29enne.

I due – padre e figlio già noti alle ffoo – sono rispettivamente del quartiere Stella e del Cavone. I carabinieri, impegnati in uno dei tanti servizi disposti dal comando provinciale di Napoli volti al contrasto dell’illegalità diffusa, li hanno notati in Piazza Vanvitelli mentre tentavano di rubare uno scooter in sosta.

Hanno tentato di sfuggire ma sono stati bloccati. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.