Volla, colpo in banca: portano via la cassa con una ruspa

Malviventi in azione nel napoletano, a Volla, dove nella notte ignoti hanno utilizzato una ruspa per asportare una cassa continua che si trovava all’interno di una banca. Sul posto, in via Rossi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno avviato le indagini acquisendo i sistemi di videosorveglianza della banca. Sull’episodio e’ arrivato anche il commento del sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo che annuncia ai cittadini anche alcuni disagi sul piano della viabilita’ per consentire alle forze dell’ordine di esperire tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

“Sono notizie che non vorremmo mai dare e che ci lasciano un senso di rabbia. Dobbiamo fare fronte comune con i paesi limitrofi e pretendere maggiore sicurezza per le nostre strade e per i nostri concittadini”, scrive su Facebook Di Costanzo.