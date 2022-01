Vaccino anti Covid 19 nella Asl di Caserta: il 22-23 gennaio open day per i bambini

Vaccino anti Covid 19 nella Asl di Caserta: sabato 22 e domenica 23 gennaio open day presso gli hub degli ospedali di Aversa, Marcianise e Piedimonte Matese (oltre che presso i centri commerciali Iperion e Medì).

Due Open day destinati al vaccino anti-Covid 19 per i bambini dai 5 agli 11 anni, sono stati organizzati dalla Asl di Caserta per il prossimo weekend: per entrambi sarà consentito l’accesso senza prenotazione.

Sabato 22 gennaio, dalle 8.30 alle 19.30, l’Open Day si terrà negli hub vaccinali degli ospedali di Aversa, Marcianise e Piedimonte Matese.

Inoltre, domenica 23 gennaio (8.30-19), saranno aperti ai bambini gli hub pediatrici allestiti dall’Asl nei centri commerciali Iperion di Caserta e Medì di Teverola.