Vaccino anti Covid 19 in Campania: somministrata la prima dose ad oltre un milione di persone

Buone notizie per il vaccino anti Covid 19 in Campania: superato il milione di persone cui è stata somministrata la prima dose (in 403097 hanno ricevuto anche la seconda).

È ovviamente ancora presto per raggiungere il traguardo della Campania immune dal Covid 19, ma intanto arrivano notizie che fungono da buon auspicio. Oltre al ritorno in zona gialla dopo due mesi caratterizzati prima dall’arancione, poi dal rosso e infine di nuovo dall’arancione, la giornata di ieri, venerdì 23 aprile, ha portato con sé un dato importante sulla campagna di vaccinazione.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha infatti reso noto che i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 12 di ieri, venerdì 23 aprile, parlano del superamento della soglia del milione di persone vaccinate almeno con la prima dose.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.047.202 cittadini. Di questi, 403.097 hanno ricevuto anche la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.450.299. Un traguardo certamente intermedio (che si aggiunge al completamento delle prime dosi per gli over 80), soprattutto se si tiene conto del fatto che, come sottolineato anche ieri dal governatore, Vincenzo De Luca, la Campania (“regione più penalizzata d’Italia”) ad oggi ha ricevuto dal Governo circa 200mila vaccini in meno di quanto dovuto.

In attesa di un forte cambio di passo, che dipenderà soprattutto dall’arrivo del vaccino di Johnson & Johnson (monodose) e dell’auspicato ok dell’Aifa per Sputnik (vaccino per cui la Regione Campania ha già raggiunto un accordo da circa un mese).

La sfida lanciata da De Luca (assolutamente da vincere) è nota: immunizzare la Campania entro la fine dell’estate per una ripartenza definitiva.